Общество

Юрист рассказал псковичам, как получить выходной 28 декабря

Суббота 28 декабря – последний рабочий день в 2024 году. Псковичи будут работать 28 декабря за 30 декабря, которое, соответственно, будет выходным днем (как и 31 декабря). Однако можно рассмотреть варианты того, как сделать и 28 декабря выходным днем. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Вариант №1. Взять отпуск на это время

Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. «Если работодатель будет не против отпустить вас в такой отпуск, то на этот день вы будете освобождены от работы, но, правда, немного потеряете в заработной плате. Еще один способ — приурочить ваш ежегодный оплачиваемый отпуск к этому дню. Если ваш отпуск запланирован графиком отпусков в другой период, попросите работодателя перенести его на нужное вам время. Или попросите разделить отпуск на части и используйте часть отпуска в нужные даты», - отметил Александр Южалин. .

Вариант №2. Стать донором

Если работник выступит в качестве донора и сдаст кровь (или компоненты крови), у него по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который который можно использовать в любое время (в том числе и 28 декабря).

Вариант №3. Получить день за работу в выходной

«Если работодатель привлекал или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте как компенсацию вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и используйте его 28 декабря», - посоветовал юрист.

Вариант №4. Спросить, предусмотрена ли такая возможность в компании

Хотя по закону 28 декабря и не является выходным или праздничным днем, это не мешает работодателю пойти навстречу своим работникам и предоставить всем или некоторым из них дополнительный выходной в этот день. Такая возможность может быть установлена трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами.