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Общество

Бюджет конкурсов для ТОСов составит 250 млн рублей в 2025 году

23.12.2024 18:55|ПсковКомментариев: 0

В следующем году ожидается рост зарплат муниципальных служащих, а совокупный бюджет конкурсов проектов ТОСов составит 250 млн рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на открытии стратегической сессии «Местное самоуправление в системе публичной власти», которая проходит в Правительстве региона в понедельник, 23 декабря.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По словам главы региона, на зарплаты муниципальным служащим в округах в следующем году в бюджете заложено дополнительно более 80 млн рублей, что позволит поднять выплаты на уровень от 18% до 37%. А сумма субсидий, выделенных на конкурсы ТОСов, позволит поддержать более 60% муниципальных заявок. Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания за поддержку этих инициатив и рассказал о других инструментах развития муниципальной власти. Это, например, новая программа поддержки «Земский муниципальный служащий».

Особое внимание губернатор уделил муниципальной реформе, которая реализуется в Псковской области с прошлого года: 14 округов уже созданы, остальные — в процессе. В рамках выступления Михаил Ведерников напомнил лишь о некоторых преимуществах новой управленческой модели: «Скорость и качество подготовки документов, выход на торги, контроль над строительством, отработка обращений — постепенно эти показатели у округов растут. Проще решаются вопросы привлечения кадров, быстрее находятся средства на принципиально важные проекты».

В целом глава региона отметил, что подобные мероприятия, как сегодняшняя сессия, нацелены на то, чтобы прокачать региональную управленческую команду и настроить на более эффективную работу. «Мы проходили командообразование. Работали над системой обратной связи по обращениям граждан. Разбирали современные управленческие методы для национальных проектов. И каждый раз по результатам выходили на новый уровень работы», — напомнил Михаил Ведерников и настроил на активную совместную работу в рамках новой сессии.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, обращаясь к участникам сессии, сделал акцент на одной из ключевых тем года в муниципальной власти — муниципальной реформе. Он поблагодарил первопроходцев, которые не побоялись принять решение о переходе к муниципальному округу, а также тех, кто откинул все сомнения и последовал их примеру. «Во-первых, мы устраиваем понятную систему управления, понятную в том числе и для граждан. Второе — вертикаль власти. Третье — командная работа. Если мы будем работать в одной команде, поверьте, нам по плечу самые большие задачи», — подчеркнул Александр Котов.

С приветственным словом к участникам сессии также обратилась сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

«Президент неоднократно подчеркивал, что самая близкая власть к людям — это муниципальная власть. В этом году мы сделали очень многое: появились Школа команд, Школа мэров, государственная награда, премия „Служение“. Предстоит сделать еще больше. Пусть в 2025 году, в год юбилея нашей Победы, мы одержим еще одну победу и продолжим в муниципалитетах работать рядом с людьми и ради людей», — сказала она.

Отдельно Ирина Гусева поблагодарила губернатора Псковской области за поддержку муниципальной власти: «Главы рассказывают, как вы открыты в диалоге, как выезжаете на встречи, сколько времени готовы уделить людям. Они чувствуют вашу поддержку».

Отметим, в стратсессии принимают участие представители аппарата правительства региона, Псковского областного Собрания депутатов, Главы муниципальных образований региона, депутаты Собраний районов, муниципальных и городских округов, председатели и активисты территориальных общественных самоуправлений.

В рамках мероприятия участники заслушают доклады руководства и сотрудников Управления по местному самоуправлению аппарата правительства Псковской области об организации муниципального управления в единой системе публичной власти, о проекте «Земский муниципальный служащий» и комплексе мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в регионе, о конкурсе проектов ТОС 2025 года. Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева поделится опытом эффективной работы в новых условиях. В практической части участники стратсессии обсудят наиболее актуальные вопросы местного значения.

Теги: #бюджет #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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