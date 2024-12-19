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Ресторан-пекарня «Дочь Пекаря» – уникальный формат заведения в городе Пскове. За что гости так любят его?

Просторный зал и комфортные столики, интерьер с зеленью и большие окна – интерьер «Дочки» можно узнать с первого взгляда. К Новому году ресторан украшает нарядная ёлка и праздничные шарики, а вокруг витают ароматы кофе, выпечки и разнообразных блюд.

С «Дочкой Пекаря» можно начать своё утро: с 9:00 до 12:00 в ресторане действует меню завтраков. Можно выбрать классический омлет, блинчики, кашу или попробовать фирменные позиции: круглоссаны и авторские сырники. Не забудьте дополнить завтрак любимым кофе или горячим чаем.

К «Дочке Пекаря» можно прийти на обед. По будням с 12:00 до 16:00 в ресторане действуют бизнес-ланчи: каждый день вас ждёт новый обеденный сет. Также в меню представлен широкий ассортимент салатов и супов, горячих блюд и паст.

С «Дочкой Пекаря» можно провести вечер. Ресторан предлагает не только кофейную, но и барную карту. Ужин дополнят закуски и авторские брускетты от шеф-повара ресторана.

2 раза в год команда «Дочки» готовит сезонное меню. Зимой гостей ждут новогодние блюда: салат с мандарином и креветками, авторское «Оливье» с говяжьим языком, утиная грудка с пюре и винно-гранатовым соусом – это только часть из того, что приготовили для гостей повара ресторана.

Пекарня «Дочки Пекаря» – отдельная любовь жителей Пскова.

Каждый день на витрине – богатое разнообразие десертов и свежей выпечки. Шеф-кондитер готовит торты и пирожные, многие из которых вы не найдёте нигде в городе: фундучная бомба, кокосовая сфера, арахисовое кольцо, шоколадная колбаса.

Команда пекарней также радует не только классическими круассанами и слойками, но и авторскими круглоссанами, квадратами, фланами. Предложение каждого месяца – итальянские булочки маритоццо, на которые «Дочка» приглашает гостей раз в месяц.

«Дочь Пекаря» предлагает и хлеба на заквасках собственного производства, а также пироги и песочные тарты с начинками на выбор. Все позиции, от блюд меню до праздничных тортов, всегда можно заказать с доставкой по городу.

Ресторан-пекарня – уникальный формат заведения в Пскове, который уже четвёртый год радует жителей и гостей города. Приходите знакомиться и вы. «Дочь Пекаря» приглашает!

Ресторан-пекарня «Дочь Пекаря» находится по адресу: Псков, улица Балтийская 14. Телефон: 60-00-70.

Время работы: 9:00 – 22:00; завтраки: 9:00 – 12:00; бизнес-ланч: 12:00 – 16:00. Группа «ВКонтакте».

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