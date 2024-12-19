Общество

Новогодние «желания» животных из приюта смогут исполнить псковичи

В Пскове стартовала ежегодная новогодняя акция исполнения «желаний» подопечных зооприюта «Лесопилка». Об этом сообщается в группе волонтерской организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: «Лесопилка» / «ВКонтакте»

«Дорогие наши Снегурочки и Дедушки Морозы, мы знаем, какие вы у нас активные! Именно поэтому заранее говорим спасибо за ваши вопросы про акцию, интерес к желаниям обычных собак и кошек, за подарки и исполнения желаний!» — отметили организаторы акции.

Желающим участвовать в акции необходимо:

Выбирать животное, чье желание откликнулось;

Приехать в приют и подарить подарок лично;

Прислать подарки любым удобным сервисом (Озон, «Вайлдберриз») на пункт выдачи (Рижский, 49В) или рядом;

Сделать целевые переводы на подарок определенному животному с пометкой «Акция желаний для ....».

Для удобства на каждой карточке подопечного есть QR-код для быстрого перевода.

Письма с желаниями будут публиковаться до 31 декабря.