Новогодние «желания» животных из приюта смогут исполнить псковичи

В Пскове стартовала ежегодная новогодняя акция исполнения «желаний» подопечных зооприюта «Лесопилка». Об этом сообщается в группе волонтерской организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».
Изображение здесь и далее: «Лесопилка» / «ВКонтакте»
«Дорогие наши Снегурочки и Дедушки Морозы, мы знаем, какие вы у нас активные! Именно поэтому заранее говорим спасибо за ваши вопросы про акцию, интерес к желаниям обычных собак и кошек, за подарки и исполнения желаний!» — отметили организаторы акции.
Для удобства на каждой карточке подопечного есть QR-код для быстрого перевода.
Письма с желаниями будут публиковаться до 31 декабря.