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Мемориальную доску гвардии рядовому Алексею Стаканову открыли на псковской школе №2

Мемориальную доску гвардии рядовому Алексею Стаканову открыли в Пскове 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Памятный знак установлен на фасаде здания cредней общеобразовательной школы №2 на улице Свердлова, дом №56.

Присутствующие на открытии почтили память Алексея Стаканова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Алексей Стаканов родился 23 августа 1995 года в городе Пскове. В 2002 году он поступил в среднюю общеобразовательную школу №2. После окончания школы в 2014 году был призван на военную службу. С июня 2014 года по июнь 2015 года проходил срочную службу в войсках Росгвардии в ОДОН. В период службы неоднократно участвовал в соревнованиях по армейскому рукопашному бою и занимал призовые места.

После службы по призыву заключил контракт о прохождении службы в МВД. В апреле 2023 года Алексей Стаканов подписал контракт о прохождении военной службы в 45-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения ВДВ. 8 июня 2023 года в составе бригады он был направлен для выполнения задач в зону специальной военной операции на территории Украины.

20 июня 2023 года гвардии рядовой Алексей Стаканов, разведчик-снайпер группы специального назначения отряда специального назначения, погиб при выполнении боевой задачи в ходе обороны населённого пункта Пятихатки (Украина). У Алексея Стаканова остались мать, отец и сестра.