Общество

Режим чрезвычайной ситуации введут в Островском районе в связи с АЧС

В связи с выявлением очага африканской чумы свиней в Островском районе введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

«Подготовлен проект распоряжения, вчера прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Режим введут как только выйдет указ губернатора», - пояснила Вера Баданина.

Она также добавила, что на сегодняшний день в Псковской области активны еще два очага АЧС - в Порховском и Псковском районах.