Общество

Нинель Салагаева назвала эпизоотическую обстановку в Псковской области напряженной

В администрации Псковской области в четверг, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание специальной противоэпизоотической комиссии региона под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой. Основное внимание собравшихся было приковано к ситуации с распространением африканской чумы свиней в Островском районе. В мероприятии приняли участие представители министерства сельского хозяйства РФ, Северо-Западного управления Россельхознадзора, территориальных управлений федеральных ведомств, руководители профильных региональных комитетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Нинель Салагаева проинформировала, что случаи заболевания животных выявлены на крупном сельскохозяйственном предприятии, который расположен на территории муниципалитета. По отобранным пробам региональные и федеральные специалисты подтвердили опасный диагноз. На месте начата реализация ограничительных мероприятий.

«В настоящий момент эпизоотическая обстановка в регионе напряженная», - заметила Нинель Салагаева.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина в свою очередь рассказала о работе, которая проводится в регионе по предупреждению распространения АЧС. Так, с момента выявления первого очага псковская ветеринарная лаборатория провела анализ более 3,5 тыс проб, которые переданы сельхозпредприятиями региона, а также охотничьими хозяйствами, которые ведут работу по регулированию численности диких кабанов.

На сельхозпредприятии в Островской районе, где подтверждено появление опасного заболевания, все животные подлежат уничтожению. При этом председатель профильного Комитета отметила, что на предприятии соблюдались санитарные меры, животноводческие комплексы были огорожены. Численность дикого кабана в Островском районе доведена до нормативного показателя. Как было занесено заболевание, установит эпизоотическое расследование.

В настоящее время на муниципальном уровне проработан план организации и проведения ограничительных мероприятий, перед въездом на предприятие установлен ветеринарный пост. Зона карантина, угрожаемая зона и зона наблюдения будут установлены соответствующим указом.

По итогам доклада Нинель Салагаева поручила подготовить сметный расчет для организации карантинных мероприятий и закупки необходимых дезинфекционных средств и препаратов для оказания поддержки из регионального бюджета. «У нас уже была подобная ситуация с другим объектом, мы знаем что и в каком порядке необходимо делать», - отметила Нинель Салагаева и добавила, что при необходимости муниципалитету будет оказана организационная помощь.

Участники совещания также обсудили организацию работы холдинга с его представительствами в разных регионах страны. Было принято решение усилить контроль над передвижением техники, а также не допустить перемещение животных между производственными площадками. Перевезенное в другие регионы поголовье на местах проходит необходимые обследования на наличие АЧС, которые на настоящий момент дают отрицательные результаты.

Вместе с тем, после выполнения комплекса профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий указом губернатора сняты карантины по АЧС сразу в трех эпизоотических очагах и двух инфицированных объектах. Речь идет о территориях Порховского, Бежаницкого, Стругокрасненского, Псковского районов. Тем не менее, согласно указу, после отмены карантинных мероприятий на территориях эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зон наблюдений будет сохранен ряд ограничений, направленный на предупреждение распространение опасного заболевания.