Общество

Еще в трех районах Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с АЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией африканской чумы свиней ввели на территории Островского, Палкинского и Пыталовского районов. Об этом сообщается на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«Ввести для органов управления и сил Псковской области - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации регионального характера, зона которой затрагивает территории муниципальных образований "Островский район", Палкинский район", Пыталовский район", в связи с эпизоотией африканской чумы свиней», - говорится в распоряжении.

При этом режим ЧС сняли на территории Стругокрасненского и Плюсского районов, а также в городе Пскове.