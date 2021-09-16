Еще в трех районах Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с АЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией африканской чумы свиней ввели на территории Островского, Палкинского и Пыталовского районов. Об этом сообщается на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Ввести для органов управления и сил Псковской области - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации регионального характера, зона которой затрагивает территории муниципальных образований "Островский район", Палкинский район", Пыталовский район", в связи с эпизоотией африканской чумы свиней», - говорится в распоряжении.
При этом режим ЧС сняли на территории Стругокрасненского и Плюсского районов, а также в городе Пскове.