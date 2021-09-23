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Общество

Пикник-акция стартовала в магазинах «Деревня Соловьи»

23.09.2021 14:10|ПсковКомментариев: 0

В фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» стартовала акция на колбаски «кантри-гриль». Сочные, нежные, невероятно вкусные колбаски сейчас можно приобрести по цене 349 рублей/кг.

В составе - исключительно натуральные ингредиенты: говядина, пищевая соль, черный перец. Сырые колбаски, купленные в магазине, останется только поджарить. Сделать это можно на углях в гриле, на мангале, в духовке, на сковороде-гриль или в аэрогриле.

Осень - не помеха для пикника на природе! Если вы еще не пробовали колбаски «кантри-гриль» от «Деревни Соловьи», воспользуйтесь акционным предложением в ближайшие дни и отправляйтесь на дачу или в лес, чтобы насладиться вкусом продуктов от местного производителя. К колбаскам можно докупить фирменный шашлык в маринаде - то, что надо для идеального пикника.

Количество товара по акции ограничено. Информацию о сроках действия акции уточняйте у продавцов-консультантов.

ВКонтакте: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Я. Фабрициуса, д. 29

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неелово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!

Теги: #скидки #соловьи #пикник
Источник: Псковская Лента Новостей
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