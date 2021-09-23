Общество

В СК поддержали идею наказания за призывы к нападениям на учебные заведения

Идею ввести уголовное наказание за призывы и пропаганду нападений на учебные заведения в интернете поддержали следователи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«Недавно в Госдуму Государственным советом Татарстана был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения. Очевидно, что необходимость реализации подобной инициативы существует давно, и трагические события в Перми еще раз нам об этом напомнили», - сообщила она.

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По ее словам, в интернете можно наблюдать материалы, героизирующие таких преступников. «Предлагаемые представителями органов власти из Татарстана изменения - это один из важных шагов, который позволит на законодательном уровне закрепить преступность действий, напрямую оказывающих влияние на подростков», - считает представитель СК.

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Она пояснила, что до сих пор организаторы размещения в интернете видеороликов, фактически побуждающих несовершеннолетних к действию, не несут серьезной ответственности. «Новая статья Уголовного кодекса, диспозиция которой будет четко квалифицировать действия лиц, организующих публичное размещение информации, побуждающей к насилию в учебных заведениях, позволит уменьшить количество опасного контента, играя, таким образом, роль профилактического инструмента», - добавила Петренко.

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания, включая лишение свободы на срок до шести лет, за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда.

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В пояснительной записке авторы пояснили, что законодательством не предусмотрена ответственность за размещение в интернете «материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов». Такие материалы, как правило, содержат оправдание подобных деяний. Также не предусмотрено наказание за размещение «информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений», за исключением самоубийств.