В СК поддержали идею наказания за призывы к нападениям на учебные заведения

Идею ввести уголовное наказание за призывы и пропаганду нападений на учебные заведения в интернете поддержали следователи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
«Недавно в Госдуму Государственным советом Татарстана был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения. Очевидно, что необходимость реализации подобной инициативы существует давно, и трагические события в Перми еще раз нам об этом напомнили», - сообщила она.
Она пояснила, что до сих пор организаторы размещения в интернете видеороликов, фактически побуждающих несовершеннолетних к действию, не несут серьезной ответственности. «Новая статья Уголовного кодекса, диспозиция которой будет четко квалифицировать действия лиц, организующих публичное размещение информации, побуждающей к насилию в учебных заведениях, позволит уменьшить количество опасного контента, играя, таким образом, роль профилактического инструмента», - добавила Петренко.
Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания, включая лишение свободы на срок до шести лет, за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда.
В пояснительной записке авторы пояснили, что законодательством не предусмотрена ответственность за размещение в интернете «материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов». Такие материалы, как правило, содержат оправдание подобных деяний. Также не предусмотрено наказание за размещение «информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений», за исключением самоубийств.