Общество

«Подстрочник»: Как сохранить благополучие детей и подростков? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 15 октября.

С начала учебного года прошло меньше двух месяцев, а ученики, учителя и родительское сообщество уже успели столкнуться со старыми новыми правилами посещения школ, с дистанционным обучением и сомнительным влиянием социальных сетей. Среди большого списка вызовов времени и проблем главной задачей остается детская безопасность.

О том, как сохранить благополучие детей и подростков, ведущая Дина Дабришюте поговорила с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой.