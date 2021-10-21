Общество

Псковская область получит более 200 млн рублей на поддержку семей с детьми

Псковская область получит порядка 210,3 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение ежемесячных выплат для семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Источник выделения средств — резервный фонд правительства РФ. Всего регионам будет направлено более 28 млрд рублей для поддержки семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет.

Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Из федерального бюджета в 2021 году на эту меру поддержки в общей сложности было направлено 276 млрд рублей. Она введена указом президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в марте прошлого года.

Также Михаил Мишустин подписал распоряжение, в рамках которого Псковской области дополнительно выделено порядка 34 млн рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Они имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока детям не исполнилось три года. Всего на эти цели субъектам РФ дополнительно выделено 5,9 млрд рублей.