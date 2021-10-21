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Общество

«Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году? ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 октября. Ключевые темы выпуска: Локдаун в эпоху Новояза: почему нельзя говорить «локдаун», а нужно говорить «длинные выходные». В целом же граждане разделились: одни рады внезапным каникулам, другие огорчены.

«Список врагов народа». Партия «Яблоко» поставила клеймо неблагонадежных на своих сторонниках, которые поддержали Умное голосование на выборах в сентябре 2021 года

Как пользователи соцсетей матерились в 2021-м году? Вышел самый актуальный рейтинг положения дел в России. Псковская область удерживает уверенное лидерство. Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.