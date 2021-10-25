Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Секреты уюта из XIX века
псков лучший кофе
детские прививки польза или риск?
Концерт рок-группы «Ария»
Tele2 приглашает на работу
зачем ванна в библиотеке
выхлопные инвестиции
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Общество 25.10.2021 07:156 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю выросла на 10% 25.10.2021 11:130 ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0 25.10.2021 11:110 График приема врачей амбулаторного центра изменился в псковской инфекционке 25.10.2021 11:100 Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию от COVID-19 25.10.2021 10:390 Небезопасную крупу не пропустили через границу в Псковской области 25.10.2021 10:200 Псковский губернатор поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником
 
 
 
Самое популярное 22.10.2021 10:259 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 22.10.2021 10:5028 О возможности введения в Псковской области тотального локдауна заявил губернатор 24.10.2021 20:254 Радары NASA зафиксировали НЛО 24.10.2021 19:253 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 23.10.2021 12:3623 Новый туристический поезд привез в Псков 150 пассажиров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская область заняла 70 место по научно-технологическому развитию

25.10.2021 09:52|ПсковКомментариев: 1

Псковская область заняла 70 место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию в 2020 году. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Рейтинговый балл Псковской области составил 20,08. В 2019 году регион тоже занимал 70 место.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 2 место – Санкт-Петербург;
  • 34 место – Архангельская область;
  • 36 место – Вологодская область;
  • 38 место – Новгородская область;
  • 39 место – Мурманская область;
  • 41 место – Ленинградская область;
  • 54 место – Калининградская область;
  • 57 место – Республика Карелия;
  • 65 место – Республика Коми;
  • 84 место – Ненецкий автономный округ.

Рейтинг возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. На эти субъекты приходится около 30% произведенных инновационных товаров. Последние строчки занимают Хакасия, Ненецкий АО и Ингушетия, где в силу разных причин ограничено проведение научных исследований, а также нет передовых производств.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Авторы рейтинга подчеркнули, что научные исследования, применение высоких технологий, внедрение инноваций — одни из важнейших факторов экономического и социального развития. Увеличение доли высокотехнологичных производств не только обеспечивает рост экономики, но и способствует ее качественным и прогрессивным изменениям.

Теги: #рейтинг #наука #технологии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 1448 человек
25.10.2021, 11:200 Пять храмов обворовали летом в Псковской области 25.10.2021, 11:130 ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0 25.10.2021, 11:110 График приема врачей амбулаторного центра изменился в псковской инфекционке 25.10.2021, 11:100 Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию от COVID-19
25.10.2021, 11:060 «Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет 25.10.2021, 10:591 Более 40 пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД за неделю 25.10.2021, 10:530 Мужчина вышел на лодке в Псковское озеро и пропал 25.10.2021, 10:488 Два православных храма построят в Пскове
25.10.2021, 10:431 Псковичку накажут за оскорбление полицейского на вокзале 25.10.2021, 10:390 Небезопасную крупу не пропустили через границу в Псковской области 25.10.2021, 10:380 Печорский суд вынес приговоры брату и сестре за кражи 25.10.2021, 10:334 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные
25.10.2021, 10:200 Псковский губернатор поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником 25.10.2021, 10:090 Участник ДТП в Палкинском районе скончался в больнице 25.10.2021, 10:031 «Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области 25.10.2021, 10:020 Два жилых дома сгорели в Псковской области
25.10.2021, 09:521 Псковская область заняла 70 место по научно-технологическому развитию 25.10.2021, 09:510 В Пскове военнослужащего осудили за продажу наркотиков 25.10.2021, 09:413 Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19 25.10.2021, 09:300 Северо-Запад России окажется во власти атлантического циклона
25.10.2021, 09:300 Псковские следователи расследуют дело о травмировании девочки на железной дороге 25.10.2021, 09:150 В России уточнят правила получения маткапитала 25.10.2021, 09:010 Псковский спортсмен стал призером турнира «Спецназу - память и слава» в Петербурге 25.10.2021, 08:460 Аналитики назвали средний размер выплат уходящим на больничный с COVID-19 в СЗФО
25.10.2021, 08:310 Великолучанин поддался на уловки мошенников и лишился более миллиона рублей 25.10.2021, 08:140 Штрафы для малого бизнеса снизили в новой редакции КоАП 25.10.2021, 08:003 Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса 25.10.2021, 07:452 Льготные проездные для учащихся прекратят действовать в Псковской области с 25 октября
25.10.2021, 07:300 Долговая нагрузка россиян за полгода выросла до 35% их дохода 25.10.2021, 07:156 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю выросла на 10% 25.10.2021, 06:562 Производители круп в России предупредили о росте цен на гречку и овсянку 24.10.2021, 22:252 Показатели прививочной кампании выросли на 22% в Псковской области
24.10.2021, 22:002 Великолучанин опубликовал фото разрушенного во время ледохода моста 24.10.2021, 21:400 «Зенит» обыграл команду «Спартак» со счетом 7:1 24.10.2021, 21:150 Космонавты рассказали, как не дали Юлии Пересильд ничего сломать на МКС 24.10.2021, 20:504 Врачи рассказали о последствиях покупки прививочных сертификатов
24.10.2021, 20:254 Радары NASA зафиксировали НЛО 24.10.2021, 20:050 Создатели сериалов в США стали отказываться от оружия на съемках после выстрела Болдуина 24.10.2021, 19:450 Правительство распространило льготную ипотеку на строительство частных домов 24.10.2021, 19:253 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове
24.10.2021, 19:0510 Минтранс предложил увеличить стоимость проезда по платным автодорогам в 1,5 раза 24.10.2021, 18:4512 Минздрав разрешил кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса 24.10.2021, 18:253 Чудское озеро станет чище благодаря программе приграничного сотрудничества 24.10.2021, 18:050 Псковичи смогут увидеть арктические пейзажи в областной библиотеке
24.10.2021, 17:453 Освещение улиц станет дешевле в Пустошке 24.10.2021, 17:201 Врач назвал органы, которые чаще всего поражает коронавирус 24.10.2021, 17:000 Правительство выделит резервные деньги на выплаты пособий по соцстрахованию 24.10.2021, 16:402 Лед на водоемах Псковской области появится позже, чем обычно
24.10.2021, 16:200 Нижегородские «особые дети» побывали на виртуальной прогулке в Михайловском 24.10.2021, 16:000 Псковские параспортсмены заняли призовые места на всероссийских соревнованиях 24.10.2021, 15:400 Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин 24.10.2021, 15:200 Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год»
24.10.2021, 15:057 Эксперты заявили о росте социального напряжения из-за неравенства дохода 24.10.2021, 14:407 Интерактив: Включайте голову, товарищи автомобилисты 24.10.2021, 14:252 Заморозки до -6 градусов ожидаются ночью 25 октября в Псковской области 24.10.2021, 14:000 Церемонию открытия I Международного фестиваля «Мой Пушкин» будут транслировать в сети
24.10.2021, 13:404 Псковичи могут отправиться в 3D-тур по музеям Гдова и Печор 24.10.2021, 13:200 Союз десантников Псковской области поздравил бойцов спецназа ГРУ 24.10.2021, 13:006 Псковичи могут одновременно привиться от коронавируса и гриппа 24.10.2021, 12:400 Правительство профинансирует разработку новых стандартов в сфере туризма
24.10.2021, 12:400 Энергетики восстановили основную линию электросети в Псковской области 24.10.2021, 12:208 Коронавирус подтвердился у 282 жителей Псковской области за сутки 24.10.2021, 12:000 Мошенники начали оформлять на россиян микрозаймы с помощью СМС-бомберов 24.10.2021, 11:450 Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области
24.10.2021, 11:400 PR-менеджеры и фармацевты больше других сотрудников считают свою работу призванием 24.10.2021, 11:207 Госдеп США внес россиян в список «бездомных национальностей» 24.10.2021, 11:001 Правительство не поддержало закон о наказании за нарушение предвыборных обещаний 24.10.2021, 10:401 Псковский цирк стал лауреатом всероссийского фестиваля в Перми
24.10.2021, 10:200 Великолучанина задержали при попытке украсть продукты из магазина 24.10.2021, 10:001 Систему распознавания курильщиков в неположенных местах планируют создать в России 24.10.2021, 09:403 Торговые центры и общепит в Ленобласти не будут закрывать в период нерабочей недели 24.10.2021, 09:205 Россиянам объяснили, кого могут уволить в нерабочие дни
24.10.2021, 09:000 Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в ноябре 23.10.2021, 22:398 В Петербурге на неделю приостановят работу общепита и розничной торговли 23.10.2021, 22:000 Победители «Киномании на Великой» смогут посетить известную киностудию 23.10.2021, 21:452 В псковском колледже проходит акция для популяризации ЗОЖ среди студентов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru