Общество

Псковская область заняла 70 место по научно-технологическому развитию

Псковская область заняла 70 место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию в 2020 году. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Рейтинговый балл Псковской области составил 20,08. В 2019 году регион тоже занимал 70 место.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место – Санкт-Петербург;

34 место – Архангельская область;

36 место – Вологодская область;

38 место – Новгородская область;

39 место – Мурманская область;

41 место – Ленинградская область;

54 место – Калининградская область;

57 место – Республика Карелия;

65 место – Республика Коми;

84 место – Ненецкий автономный округ.

Рейтинг возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. На эти субъекты приходится около 30% произведенных инновационных товаров. Последние строчки занимают Хакасия, Ненецкий АО и Ингушетия, где в силу разных причин ограничено проведение научных исследований, а также нет передовых производств.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Авторы рейтинга подчеркнули, что научные исследования, применение высоких технологий, внедрение инноваций — одни из важнейших факторов экономического и социального развития. Увеличение доли высокотехнологичных производств не только обеспечивает рост экономики, но и способствует ее качественным и прогрессивным изменениям.