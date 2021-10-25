Общество

«Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 октября. Гостем студии стала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней положение дел в регионе по заболеваемости коронавирусом. Уже с прошлого четверга в Псковской области начали действовать достаточно жесткие ограничения, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции. Как обстоят дела с коечным фондом для пациентов с коронавирусом, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции легких? Какие изменения претерпели основные симптомы COVID-19 после мутации вируса? Почему лучше привиться, чем переболеть и можно ли одновременно прививаться от гриппа и от коронавируса? Каков алгоритм действий в случае, если у кого-то из членов семьи положительный ПЦР-тест?