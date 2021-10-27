Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин.

Он руководит городской администрацией примерно 100 дней. Срок небольшой, но сделано за это время многое. В конце июля текущего года Борис Елкин из достаточно узкой сферы дорог и транспорта с головой окунулся в многогранное городское хозяйство. Псков стал меняться и, очевидно, изменения произошли в жизни самого Бориса Елкина. Какие эмоции он испытал, когда поступило предложение взяться за обязанности сити-менеджера? Какие сложности возникли на первом этапе? На каких сферах жизнедеятельности города Пскова он акцентировал свое внимание в первую очередь? Подробнее об этом Борис Елкин расскажет в прямом эфире.

Также ведущий Олег Добрынин обсудит с ним конкурс на замещение должности главы городской администрации, который проходит как раз сегодня, актуальные вопросы городской жизни, изменение стиля публичной активности городской власти и инициативы Бориса Елкина, связанные с благоустройством Пскова.

Радиослушатели могут задать свой вопрос гостю студии по телефону 56-73-72.