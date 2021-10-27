Общество

Борис Елкин: Позиция администрации Пскова – быть открытыми для людей

Позиция администрации Пскова – быть открытыми для людей. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 октября.

«Поступает большое количество обращений от жителей города Пскова. Развиваются социальные сети, которыми активно пользуются псковичи. Поэтому наша позиция – быть открытыми для людей. Понятно, что есть коронавирусные ограничения, которые не везде позволяют сделать это полноценно. Но, если мы не будем воспринимать граждан не как людей, которые нам указывают, как работать, а будем конструктивно с ними общаться, то благосостояние, комфортное проживание в городе станет значительно выше», - отметил он.

Борис Елкин рассказал, что есть, например, вещи, которые чиновники могут не заметить, но люди на них точечно указывают, говорят, что необходимо скорректировать. «Это очень важно. Важно наладить контакт с людьми, - подчеркнул он. - Если с людьми общаться, слышать и слушать, то они в ответ будут благоприятно относиться к власти».