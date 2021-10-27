Борис Елкин: Позиция администрации Пскова – быть открытыми для людей

Позиция администрации Пскова – быть открытыми для людей. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 октября.
Борис Елкин рассказал, что есть, например, вещи, которые чиновники могут не заметить, но люди на них точечно указывают, говорят, что необходимо скорректировать. «Это очень важно. Важно наладить контакт с людьми, - подчеркнул он. - Если с людьми общаться, слышать и слушать, то они в ответ будут благоприятно относиться к власти».