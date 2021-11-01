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Общество

Вылет самолета из Москвы в Псков перенесли на 13.00

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Вылет самолета из Москвы в Псков перенесли на 13.00, сообщается в официальном Telegram-канале региона. Отправление уже переносили на 11.30 и 12.30. Смотрите также Синоптик объяснил появление «радиационного тумана» в Москве Напомним, причиной задержки является сильный туман, который синоптики называют «радиационным».