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Общество

Псковичам напомнили о возможности зарегистрироваться на госуслугах, не выходя из дома

03.11.2021 16:33|ПсковКомментариев: 0

На Едином портале государственных услуг России можно зарегистрироваться, не выходя из дома. Наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем электронным услугам органов власти для физических лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Создание подтвержденной учетной записи происходит в результате процедуры подтверждения личности пользователя, которое необходимо для того, чтобы удостовериться, что владельцем учетной записи является пользователь, действительно обладающий указанными идентификационными данными.

Пользователю предлагают четыре основных способа подтверждения личности:

  1. обратиться в центр обслуживания;
  2. получить код подтверждения личности по почте;
  3. с помощью средства усиленной квалифицированной электронной подписи;
  4. через онлайн-банк, если вы клиент одного из следующих банков: СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, КБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк, РНКБ Банк, ПСБ Банк, Банк Авангард, ТС Банк.
Теги: #Госуслуги #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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