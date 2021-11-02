Общество

Псковичам напомнили о возможности зарегистрироваться на госуслугах, не выходя из дома

На Едином портале государственных услуг России можно зарегистрироваться, не выходя из дома. Наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем электронным услугам органов власти для физических лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Создание подтвержденной учетной записи происходит в результате процедуры подтверждения личности пользователя, которое необходимо для того, чтобы удостовериться, что владельцем учетной записи является пользователь, действительно обладающий указанными идентификационными данными.

Пользователю предлагают четыре основных способа подтверждения личности: