Общество

Псковский врач назвала эффективные препараты в борьбе с COVID-19

Универсального средства для лечения коронавируса пока нет, но есть препараты, направленные на устранение причины возникновения заболевания, которые входя в клинические рекомендации. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН заявила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

«Наши противовирусные "Фариперавир", "Ремдесивир" и "Арбидол" достаточно эффективно подавляют размножение вируса. Это хорошие препараты, они апробированы и действительно эффективно работают», - сказала Елена Уткина.

По ее словам, «Арбидол» сейчас принимают и с профилактической точки зрения. При этом, отметила врач, главное на сегодняшний день – предупредить заболевание.

«Этому способствует вакцинация, соблюдение социальной дистанции, "масочного" режима, а также здоровый образ жизни. Нужно заниматься спортом, нормально питаться, спать хорошо, соблюдать режим, а также максимально изолироваться: ограничить выезды в крупные города и за рубеж без особой необходимости, не выходить лишний раз в общественные места, больше времени проводить в кругу семьи, на свежем воздухе. Если у кого-то есть загородные участки, лучше жить там. Меньше ездить на общественном транспорте», - обратилась специалист к псковичам.