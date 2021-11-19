Общество

Как получить медотвод, рассказала псковский врач

Как получить медицинский отвод, рассказала главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

«Медицинский отвод – это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями», - пояснила главврач.

Документ о том, что прививка противопоказана, выдадут в медучреждении. Терапевт или профильный специалист определит наличие противопоказаний, но решение о выдаче справки будет принимать врачебная комиссия, отметила медик.

«Причем это должна быть не любая врачебная комиссия, а той медицинской организации, к которой пациент приписан. В письме Минздрава говорится, что в справке должны быть отражены ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медотвод), срок действия справки и место ее предоставления», - добавила Елена Уткина.