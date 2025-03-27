Культура

Наталия Родионова: Когда чужие проблемы становятся твоими, погружаешься в работу полностью

Профсоюз — это та работа, которую председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Наталия Родионова выбрала из-за обостренного чувства справедливости. Подробнее об отношении к работе профсоюзов и о текущей деятельности профсоюза культуры она рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Почему вы пришли в профсоюз? Помните ли вы, с чего начиналась ваша профсоюзная деятельность?

- Когда чужие проблемы становятся твоими, погружаешься в работу полностью. Сначала автоматически, как все, поступающие на работу. В дальнейшем для того, чтобы внести более значимый вклад в наше общее дело, я стала председателем первичной профсоюзной организации, а через 15 лет была избрана председателем областной организации. Это просто обостренное чувство справедливости и желание помочь, а профсоюз – это последняя инстанция.

- Вы представляете профсоюз работников культуры. В век цифровых технологий занимаетесь ли вы вопросами модернизации культурных учреждений?

- Цифровая трансформация актуальна для страны в целом, не только для учреждений культуры. По проекту «Цифровая культура» идет переоснащение учреждений культуры, и профсоюз также пользуется цифровым инструментарием. Это удобно, быстро и эффективно. Начинается введение четкого персонифицированного учета членов профсоюза, электронный профсоюзный билет, дистанционное общение.

- Как обстоят дела с кадрами с сфере культуры? На данный момент действует ли программа выплат на селе по программе «Земский работник культуры»? Пользуется ли спросом данная инициатива?

- Идет процесс модернизации учреждений культуры, особенно на селе, по проекту «Культурная среда»: капитальные ремонты, приобретение нового оборудования и инструментов, новых книг. Программа выплат на селе, безусловно, является, в том числе, материальным стимулом для работников культуры.

- Как влияют работники культуры на общую областную повестку? В 2025 году планируется проведение сотен мероприятий к 80-летию Великой Победы. Будут ли представители профсоюза участвовать в них?

- 2025 год объявлен исполкомом Федерацией независимых профсоюзов России Годом трудовой доблести «Все для Победы». Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны. Подготовлены планы проведения мероприятий страны, региона, ФНПР, областных профсоюзов. Все мы примем участие в этих мероприятиях. Это наш долг, наша память о павших.

- Расскажите про Год защитника Отечества с точки зрения профсоюза. Какие мероприятия планируются провести в этом году?

- Профсоюзы вместе со всей страной находятся на переднем рубеже в борьбе с врагом, внося свой вклад в общую победу. В тылу оказывают помощь семьям военнослужащих, для бойцов на передовой мы собираем денежные средства, участвуем в плетении маскировочных сетей, вяжем носки, изготавливаем свечи, закупаем индивидуальные средства гигиены, вещи.

- Что может сделать работника культуры по-настоящему счастливым? Что нужно для полного счастья?

- Очень важно, чтобы в решении рабочих проблем были объединены усилия властей города и области, работодателей, профсоюза. Чем больше отдаешь людям, тем сильнее и ярче ощущаешь собственное счастье и радость, делаешь мир чуточку богаче.

Беседовал Андрей Николаев