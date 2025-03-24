Спорт

Турнир по настольным спортивным играм для людей с ОВЗ прошел в Пскове

Турнир по настольным спортивным играм народов мира для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и участников специальной военной операции прошел 26 марта в Ледовом дворце Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Данное мероприятие организовала Псковская областная федерация лиц с ПОДА при поддержке комитета по спорту Псковской области. Екатерина Огинская выступила главным судьей соревнований, рассказала историю становления игр и объяснила правила Кульбутто, Джаколло, Корнхол и Матрешки. По результатам турнира у победителей есть шанс отправиться на соревнования всероссийского уровня в Сочи.

«В турнире принимали участие около 30 спортсменов с ПОДА с величайшей силой духа и неиссякаемым оптимизмом. В том числе - спортсмены центра спортивной подготовки Вадим Морозов, Эдуард Барканов, Валерий Иванов, Эдуард Огинский», - сообщили в центре.