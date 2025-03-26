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Общество

В ГД одобрили наказание за совершенные из корысти призывы к санкциям

28.03.2025 11:49|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести наказание до 5 лет лишения свободы за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму.

«Учитывая, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение дополнительных мер защиты национальных интересов, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию проекта федерального закона <…> и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», - указано в заключении комитета.

В решении комитета предлагается рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 2 апреля 2025 года.

Ранее в Госдуму были внесены три законопроекта, нацеленные на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России от попыток иностранного вмешательства. Авторами законопроектов выступили председатель палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы и руководитель рабочей группы по подготовке этих инициатив Ирина Яровая, руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР, а также депутаты этих фракций.

Проектом поправок в УК РФ предлагается в том числе установить уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет со штрафом до 500 тысяч рублей за призывы к санкциям против России. Также предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет за оказание по найму или из корыстных побуждений содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. В данных случаях будет возможна конфискация имущества, полученного в результате совершения данных преступлений, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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