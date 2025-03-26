ЖКХ

Псковская область лидирует по количеству введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в СЗФО

Псковская область заняла первое место по числу запущенных инфраструктурных объектов в СЗФО, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде развития территорий Псковской области.

В Северо-Западном федеральном округе проводят модернизацию коммунальной инфраструктуры по программам с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния и с участием финансовой поддержки из федерального бюджета. Оператором этих программ выступает ППК «Фонд развития территорий».

В Псковской области завершили строительство пяти котельных и станции второго подъема воды. Ленинградская область ввела в строй четыре канализационные насосные станции. Новгородская область пополнила список новыми объектами: два очистных сооружения в Старорусском районе, а также дополнительные иловые площадки и первичные радиальные отстойники на биологических очистных сооружениях в Старой Руссе.