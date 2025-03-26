Общество

Псковские предприниматели совместно с библиотекой имени Василева продолжают отправляют гуманитарную помощь фронт

Деятельностью по сбору и доставке гуманитарной помощи на фронт в Пскове занимаются не только волонтеры, но и предприниматели. Директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о ближайшей отправке гуманитарной помощи, которую они собрали совместно с библиотекой имени И. Василева.

Фото здесь и далее: «Сбор 02.25» / Telegram-канал

«Мы занимаемся передачей гуманитарной помощи с 2022 года, периодически выезжаем на фронт, преимущественно на Донецкое направление», — отметил он.

По словам Богдана Васильева, помощь организуется на индивидуальных началах. Предприниматель от себя создал группу в Telegram «Сбор 02.25» со своими знакомыми и друзьями.

В ближайшей поездке команда планирует доставить гуманитарную помощь, собранную совместно с коллективом библиотеки имени И. Василева непосредственно на линию фронта.

«Поскольку я являлся подрядчиком реконструкции здания бывшего кинотеатра "Октябрь", в котором разместилась краеведческая библиотека, руководство учреждения знало о наших поездках на фронт и также выразило желание принять участие в сборе. Мы уже не единожды передавали гуманитарную помощь для наших солдат и в ближайшее время планируем отправить очередную партию», — уточнил директор.

Богдан Васильев также упомянул о письмах от детей, которые были написаны псковскими ребятами для поддержки боевого духа солдат, в том числе и военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Сейчас в данной поездке планируем также передать кофе, чай, сигареты. Это желание библиотеки помочь нашим ребятам», — сказал он.

По плану, выезд состоится 10 апреля.

«Едем на Луганское, Донецкое направление, возможно, заедем в Курск. Конвой будет состоять из пяти гражданских машин, в которых будут неравнодушные предприниматели из Псковской и Московской областей. В этой поездке мы везем порядка 100 раций, дроны, средства индивидуальной защиты, маскировочные сети. Также мы доставим помощь в детский дом "Малютка" в Донецке: памперсы и хозбытовые товары», — заключил директор компании.

Все, кто желает оказать содействие, могут осуществить перевод денежных средств на счёт: 42301810200066825482.