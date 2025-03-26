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Петербуржцу в Пыталово назначили штраф за дискредитацию ВС РФ в соцсетях

За публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, виновному Пыталовский районный суд назначил административный штраф в размере 30 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Постановление вынесли по делу об административном правонарушении в отношении жителя Санкт-Петербурга.

Установлено, что мужчина с помощью своего мобильного телефона в мессенджере Telegram разместил в открытом доступе комментарии со своего профиля, содержащие информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Суд признал петербуржца виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.