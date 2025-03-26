Общество

Сбер о новой схеме финансирования магистрали между Петербургом и Москвой: Решение взаимовыгодно

Сбербанк прокомментировал новую схему финансирования высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, Сбербанк поддерживает решение правительства о предоставлении средств ФНБ для проекта ВСМ через субординированные депозиты банков.

«Такое решение взаимовыгодно и для государства, и банков: с одной стороны, Минфин передаёт проектный риск банкам, а с другой стороны, банки получают необходимую прибавку к капиталу, что улучшит их нормативы и расширит возможности по кредитованию экономики страны», - сказал Александр Ведяхин.

Он отметил, что ранее в России не было прецедентов предоставления банкам средств ФНБ для дальнейшего связанного целевого использования в форме кредита заёмщику, ещё и синдицированного, поэтому решение по «депозитной схеме» требует большой работы по обновлению нормативных документов, диктующих правила размещения и контроля за средствами ФНБ. Сбербанк лидирует данный процесс со стороны банков.

«Мы тесно сотрудничаем с Минфином, Минэком и Минтрансом, также есть большая поддержка со стороны правительства РФ. Мы благодарим всех коллег, с которыми вместе реализуем новый финансовый механизм. Менее чем за 1,5 месяца совместными усилиями удалось разработать ряд постановлений и распоряжений, некоторые из документов уже успешно приняты правительством. Завершить данную работу планируем в ближайший месяц. На проект предусмотрено 300 млрд средств из ФНБ, которые будут распределены между банками пропорционально доле их финансового участия в кредитном договоре», - заключил Александр Ведяхин.