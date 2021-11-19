Общество

Великолукские школьники попробовали себя в роли фармацевтов и медсестер

Ученики 8-11 классов Першинской средней школы попробовали себя в роли фармацевтов и медсестер. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Фото здесь и далее: районная газета «Наш путь»

Профессиональную пробу в рамках проекта «Билет в будущее», который реализуется по поручению президента России по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник», провели в Великолукском медицинском колледже.

Школьники побывали в роли фармацевта, медицинской сестры и фельдшера.

Администрация школы поблагодарила преподавателей и студентов колледжа за мероприятие.