Общество

«Черная пятница» проходит в аквапарке «Акваполис»

«Черная пятница» проходит в аквапарке «Акваполис». Билеты в аквапарк на декабрь можно приобрести со скидкой 50%*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщило руководство аквапарка.

Так, приобрести 3-часовой абонемент на декабрь гостям старше 13 лет можно за 600 рублей. Цена билета для детей от 5 до 12 лет составит 350 рублей. Прийти в аквапарк по приобретенным билетам можно будет в любой день с 1 по 31 декабря.

Купить абонемент можно в кассе аквапарка или на официальном сайте. Предварительная запись производится по телефону 88112701101 или через сообщения в группе аквапарка в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с полными правилами проведения акции можно на сайте «Акваполиса».