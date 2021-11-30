Общество

Пять глав псковских сельских поселений получили автомобили за активную работу

Пять глав сельских поселений Псковской области получили служебные автомобили за активную работу. Ключи от транспортных средств губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил главам волостей сегодня, 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В нашем регионе более 8 тысяч населенных пунктов, и главам сельских поселений необходим транспорт, чтобы добираться до них и качественно исполнять свои обязанности. В сельских поселениях автомобиль - это не роскошь, а необходимость! Нам предстоит заменить транспорт в 23 поселениях. Конечно, при выборе очередности мы учитывали не только протяженность и удаленность населенных пунктов друг от друга, но и активность руководителей волостей», - выступил глава региона.

Ключи от автомобилей «Лада Нива Трэвел» получили глава Пожеревицкой волости Дедовичского района Татьяна Веселкова, глава Церковищенской волости Усвятского района Олег Козлов, глава Вязовской волости Новосокольнического района Николай Русаков, глава Горайской волости Островского района Анатолий Цыганков и глава Лющикской волости Бежаницкого района Александр Смирнов.

«Хочу выразить благодарность и глубокое уважение администрации региона. Теперь нам намного проще будет проводить благоустройство, озеленение, а также контролировать водоснабжение и многое другое. Автомобиль в наших условиях - не просто транспорт. Это средство быстрого реагирования! Желаю вам и своим коллегам успехов работе и новых побед на благо области!» - выступил глава Лющикской волости Бежаницкого района Александр Смирнов.