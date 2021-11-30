Общество

Как псковские випы зиму встречали

Зима в этом году настала действительно неожиданно для всех - обильные снегопады и хрустящий мороз очень быстро сковали Псковскую область. В городе, конечно, случился небольшой коллапс, хоть уборочная техника и работала днем и ночью, справиться с таким природным явлением удалось не сразу. Зато для детей наступило настоящее русское раздолье. Горки, санки, снежные крепости - даже самых ленивых погода заставила выйти на улицу и вспомнить настоящие русские забавы. Сегодня посмотрим, чем в первую неделю зимы занимались псковские випы- вышли насладиться настоящей зимой или отогревались дома?

В начале прошлой недели губернатор Псковской области Михаил Ведерников следил за обстановкой в городе и области - предостерегал псковичей от поездок в метель, сообщал об отключениях электроэнергии и других навалившихся вместе со снегом проблемах. Жители города в комментариях, как всегда негодовали: дворы, дороги и тротуары завалены снегом, а коммунальные службы снова забыли подготовиться к зиме. Справедливости ради, стоит отметить, что снегопад был действительно мощный, а погода не очень-то типичной для Псковской области в начале декабря. Однако людей от язвительных комментариев это не остановило.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«А коммунальные службы, как всегда, последними узнают не только о прогнозе погоды, но и о том, что зимой обычно идет снег… Анекдотичная ситуация…» - написала одна из горожанок под постом губернатора.

Кстати, чистые дороги к концу недели однозначно можно отнести к заслугам нового главы администрации Пскова Бориса Елкина. С самого начала декабря его соцсети бурлят снежными постами и отчетами об обстановке. Это позволило всем псковичам увидеть, что администрация города предпринимает меры – ездит по городу, говорит с подрядными организациями, грозит санкциями за некачественную уборку.

Instagram Бориса Елкина

Жители города буквально онлайн - в прямых эфирах главы администрации, наблюдали за тем, как общую проблему – видят, признают и стараются оперативно решить. Передаем Борису Елкину наш респект за такую открытость.

К концу недели ситуация на улице улучшилась – обильный снегопад прекратился, дороги расчистили, накал страстей спал. Поэтому в воскресный вечер в своих сторис в Instagram губернатор Михаил Ведерников выложил несколько атмосферных фото украшенного города и заснеженных елок. Все-таки праздничная сказочная атмосфера победила негатив.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Псков готовится к Новому году и становится краше и загадочнее с каждым днем», - написал в сторис губернатор.

Глава города Елена Полонская на снежные проблемы в городе никак не отреагировала в своих социальных сетях, а вот сказочное убранство оценила по достоинству. Неужели огоньки такие яркие, что можно было не заметить сугробы, по которым к светящимся инсталляциям пришлось пробраться? Но видеть во всем позитив – это тоже своего рода искусство.

Фото из Instagram Елены Полонской

«Зажглись огоньками новые мультперсонажи, фигурки сказочных животных, световые инсталляции. Мы хотим, чтобы праздничное убранство нашего общего дома, подарило новогоднее настроение и позитивные эмоции всем псковичам и гостям города!» - написала в соцсетях Елена Полонская.

А вот депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов продолжает заниматься «настоящими мужскими забавами». Так называется рубрика в его соцсетях, где он показывает свои хобби. С приходом первого снега он не отказался от своей привычки готовить что-нибудь интересненькое в печи или на мангале, несмотря на то, что его кулинарная комната находится на открытой веранде. На видео, где депутат представляет нашему вниманию новый рецепт барашка, он, как всегда, в фартуке и даже без теплой куртки – тайным способам сохранения тепла и закалке Алексея Севастьянова можно только позавидовать.

Видео из Instagram Алексея Севастьянова

Похоже, не боится холодной зимы и уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталия Соколова. На прошлой неделе она отправилась в рабочий экспресс-тур по заснеженным районам региона. А перед путешествием выложила видео, где наивно и по-детски радуется снегу не только без шапки и шарфа, но и в куртке нараспашку. Сердобольные мамочки такое бы точно не одобрили.

Видео из Instagram Наталии Соколовой

А руководительница регионального УФАС Ольга Милонаец уже успела достать лыжи с балкона. На выходных она покоряла зимние склоны на горе Соколиха в Псковском районе. Среди комментаторов нашлись и те, кто поинтересовался, почему занятия спортом проходят не в Гдовском районе у нового монумента Александру Невскому, и те, кто оценил необычный дизайн головного убора Ольги Милонаец.

Фото из Instagram Ольги Милонаец

Приход зимы вызвал множество радостных восклицаний, как у псковских випов, так и простых смертных. Однако недельку, как всегда, пришлось повыталкивать застрявшие машины и поморозить ноги, пробираясь через сугробы до дома. Будем надеяться, что украшенный Псков и четкий график уборки города, принесет псковичам зимнее спокойствие и новогоднее настроение.

Ксения Журавкова