Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс

Поддержка юридических лиц в Сбере стала сильнее. Даже не имея расчетного счета в Сбербанке, предприниматели могут получить консультацию по вопросам комплаенс, обратившись за помощью по номеру «горячей линии» для корпоративных клиентов: 0321 (нужно сказать: «Комплаенс»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Юрлица, имеющие расчетный счет в Сбербанке, дополнительно могут воспользоваться службой комплаенс-консультантов, помогающих предотвратить нарушения требований по комплаенс. За активными корпоративными клиентами с большим количеством транзакций банк закрепляет персонального комплаенс-консультанта на весь период обслуживания.
Комплаенс-поддержка действующих клиентов предусматривает:
пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;
помощь и сопровождение в процессе сбора документов;
дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;
сопровождение в процессе реабилитации;
работу с обращениями.
Если хотя бы одно из требований по комплаенс не выполняется клиентом, банк направляет клиенту персональные рекомендации в интернет-банке СберБизнес.
Комплаенс-поддержка юрлиц, не являющихся клиентами, включает:
пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
общие рекомендации по ведению бизнеса по 115-ФЗ.
Помимо «горячей линии» и поддержки по комплаенс, клиентам Сбера доступны консультации по вопросам комплаенс в онлайн-чате СберБизнеса. Больше о мерах 115-ФЗ можно узнать на сайте банка.