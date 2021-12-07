Общество

Соблюдение антиковидных ограничений проверили в гостиницах Пскова

Соблюдение антикоронавирусных ограничений проверили в гостиницах Пскова. Рейд прошел сегодня, 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выезде приняли участие начальник регионального Туристского информационного центра Лариса Семашко, сотрудник правоохранительных органов и представители СМИ.

Проверяющие проконтролировали соблюдение «масочного» режима и социальной дистанции, проведение термометрии, а также наличие обеззараживающих средств, приборов и документации к ним.

Особое внимание Лариса Семашко уделила обсуждению новых ограничений заселения в гостиницу, которые вступают в силу 10 декабря. Теперь заселение в гостиницу будет возможно только при наличии одного из трех документов: справки о перенесенном заболевании или сертификата о вакцинации (или заменяющего их QR-кода), а также справки о медотводе вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Наличие отрицательного ПЦР-теста без медотвода не позволяет проживать в отеле.

Подростки 14-18 лет также должны будут предоставить подтверждение прохождения вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Дети до 14 лет могут заселиться без этих документов. Начальник ТИЦ провела разъяснительную беседу с администраторами гостиниц, которые не знали об этих нововведениях.

«Сейчас гостиница стоит пустая. В ноябре у нас было 30% загрузки, а теперь никого нет. Люди бронируют номера на новогодние праздники, но все же не так активно. Даже командировочных уже практически нет - все привыкли работать онлайн», - рассказали администраторы отеля «Фаворит».

Также низкую загрузку, от 10 до 24%, констатировали в гостиницах «Камелот», «Ольгинская» и «903».

«Рейды по местам коллективного размещения граждан мы инициировали согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Такие выезды проходят еженедельно по всем муниципалитетам региона и охватывают все 186 мест коллективного размещения. Каждое из них мы посетили как минимум 2 раза. Мы уже провели 350 выездов и будем продолжать эту работу», - отметила Лариса Семашко.

По ее словам, во время первых выездов удавалось выявить нарушения «масочного» режима и термометрии. В результате более 10 протоколов сотрудники полиции направили в следственные органы.

«Тем не менее, многие исправляются. Особо заметен прогресс был в Себежском и Печорском районах. 95% мест размещения выполнили наши требования. Мы проводим проверки, чтобы обезопасить туристов. Наши гостиницы - это рабочие места и налоги, поэтому контроль их так важен», - резюмировала начальник ТИЦ региона.