Общество

«Гайд-парк»: Дмитрий Шахов о защите прав человека, буллинге и харассменте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 10 декабря. Гостем студии стал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В Международный день прав человека омбудсмен рассказал, с какими проблемами к нему чаще всего обращаются псковичи и какие у омбудсмена есть инструменты для устранения нарушений. Также ведущий Артем Татаренко обсудил с Дмитрием Шаховым, как уберечь ребенка от буллинга и что такое харассмент.