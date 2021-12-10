Общество

Протоколы о несоблюдении антиковидных мер составили в двух ресторанах Пскова

Протоколы о несоблюдении антиковидных мер составили в двух ресторанах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Фото: pixabay.com

В контрольном рейде по точкам питания Пскова приняли участие представители профильного комитета, регионального управления проектной деятельности администрации региона и сотрудник псковского отделения полиции.

Участники рейда сообщили, что в двух ресторанах Пскова на входе им не провели термометрию. Кроме того, в одном заведении персонал на входе в зал не проверил наличие QR-кода или сертификата о вакцинации.

«Руководители этих заведений будут привлечены к ответственности по статье 20.6.1. КоАП РФ. Протоколы на них составлены. Теперь дело рассмотрит Псковский городской суд», - резюмировал сотрудник комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Вадим Ходаковский.