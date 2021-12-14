Общество

Более 1,5 тысяч заразившихся COVID-19 псковичей получили помощь от военных врачей

Более 1,5 тысяч жителей в Псковской области получили квалифицированную помощь от специалистов медицинской службы Минобороны России в лечении коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Западного военного округа Министерства обороны РФ.

После обращения губернатора Псковской области министр обороны Сергеем Шойгу принял решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекции.

Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Псковскую область были направлены специалисты медицинской службы Вооруженных сил РФ из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории ЗВО.

В состав врачебно-сестринских бригад вошли военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Специалисты медицинской службы Минобороны осуществляют выезды на дом после обращений граждан в дежурную службу районных поликлиник.

Врачи и медицинские сестры работают в Пскове, Великих Луках и Стругах Красных.