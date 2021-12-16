Общество

Почти 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы Пскова

Около 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

Сити-менеджер рассказал, что концепцию обсудили с представителями разработчика, управления городского хозяйства, комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма, общественниками. «Документ еще дорабатывается, но уже проделана большая работа», - отметил он.

«Проведен анализ планов по развитию Пскова и его транспортной системы. Обследованы улично-дорожная и транспортная сети, интенсивность движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, парковочные пространства. Сегодня велосипедом ежедневно пользуются около 7 тысяч псковичей. В результате реализации концепции ожидается, что к 2030 году велосипедистов станет более 17,5 тысяч. Для этого планируется создать более 100 км велодорожек, охватывающих весь город, велопарковки, пункты мелкого ремонта и другие элементы системы», - сообщил Борис Елкин.

По его мнению, плюсов много. «Если псковичи пересядут на велосипед, будет меньше вредных выбросов в окружающую среду, образуется экономия топлива, люди станут более активными, снизится аварийность», - продолжил он.

На следующий год в городском бюджете предусмотрены средства на проектирование. «Реализовывать проект будем поэтапно. Начнем с малого и продолжим обустраивать велодорожки там, где это позволяют сделать тротуары и парковые зоны. Это не только вопрос экономии, но и безопасности велосипедистов, а также удобства содержания территории», - подчеркнул сити-менеджер.

Всего на реализацию концепции, по предварительным подсчетам, требуется около 2 млрд рублей. «Это колоссальная сумма. Будем участвовать в различных программах, чтобы найти источник финансирования», - добавил он.