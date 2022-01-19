Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с архитектором Евгением Скачковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - главный архитектор города Пскова Евгений Скачков.

Ведущий Сергей Васильев обсудит с главным архитектором широкий круг вопросов, находящихся в его компетенции, в том числе новогоднее убранство Пскова, муралы на фасадах зданий, внедрение дизайн-кода и состояние наружной рекламы на территории города, планы по организации общественных пространств в областном центре.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.