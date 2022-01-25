Общество

Прокурор объяснил, почему гордуму лишили права согласовывать заместителей сити-менеджера

Прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января объяснил, почему Псковскую гордуму лишили полномочий согласовывать назначение заместителей главы администрации Пскова.

Прокурор отметил, что прокуратура вышла с таким заявлением в суд в связи с тем, что в регионах сложилась устойчивая судебная практика по этому вопросу. «Мы тоже вышли с тем, чтобы привести это в соответствие с законодательством», - сказал он.

Это не сделали ранее, поскольку была различная судебная практика, пояснил Иван Грибов. «А когда есть различное мнение, мы не пытаемся изменить определенные правоотношения», - добавил он.

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Напомним, 13 декабря 2021 года областной суд лишил гордуму полномочий согласовывать назначение заместителей главы администрации Пскова.

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Псковская городская Дума намерена обжаловать решение областного суда.