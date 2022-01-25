Общество

ЕСПЧ зарегистрировал заявления 22 псковичей по факту задержаний на протестных акциях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал заявления 22 псковичей по факту задержаний на протестных акциях в Пскове в январе 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила адвокат Татьяна Мартынова.

«Нами в положенный шестимесячный срок были поданы жалобы в Европейский суд по правам человека по итогам судебных заседаний, которые были в Псковском городском суде, Псковском областном суде. Соответственно, все жалобы поступили в ЕСПЧ, на данный момент зарегистрированы», - отметила она.

Кроме того, адвокат подавала аналогичную жалобу руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. «Пока обратная связь не пришла», - добавила Татьяна Мартынова.