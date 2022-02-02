Начальник Идрицкой колонии строгого режима: Наша задача - вернуть человека к нормальной жизни

Исправительная колония строгого режима №3 УФСИН России по Псковской области появилась в поселке Идрица Себежского района ровно 60 лет назад: в наши дни здесь отбывают наказание осужденные, преступившие черту закона не единожды.
Как устроен быт и досуг в колонии, как решается вопрос с трудоустройством и медицинским обслуживанием осужденных, актуальна ли кадровая проблема в ИК – об этом и многом другом мы поговорили с начальником исправительного учреждения полковником внутренней службы Василием Ивановым.
Василий Иванов
- Василий Алексеевич, какова максимальная наполняемость учреждения и сколько на сегодня осужденных отбывает срок в ИК-3? Какова география их мест проживания?
- Лимит учреждения - 1298 осужденных, из них 1205 - строгий режим и 87 человек - участок колонии-поселения. На сегодняшний день у нас отбывают наказание 380 человек, из них на участке колонии-поселения - 54 осужденных. Основная масса - жители нашего региона, это примерно 70%, остальные 30 - из других регионов России. В основном - москвичи, единичные случаи - из дальних областей. Также отбывают наказание 22 иностранных гражданина - выходцы из стран СНГ, есть парочка без гражданства.
Что касается уголовно-правового состава, то чуть больше половины отбывают наказание за совершение особо тяжких преступлений, это 57% от общего числа, 30 % - за совершение тяжких преступлений. Также приведу еще одну цифру из статистики. Лица в нашем учреждении абсолютно все судимые не в первый раз, из них во второй раз отбывают срок больше половины (53 %), а в третий и больше раз - почти 47 %.
По сути дела, у нас находятся осужденные с опасным и особо опасным рецидивом преступления. И наша основная задача - воспитать в них правопослушное поведение, не допустить рецидива преступления, попытаться вернуть человека, преступившего закон, в нормальное жизненное русло.
Участок колонии-поселения
- Есть ли такие осужденные, которые возвращаются в колонию снова и снова - как в известной поговорке «Для кого тюрьма, для кого мать родная»?
- Нет смысла лукавить, что после освобождения из стен исправительного учреждения, не каждый осужденный становится законопослушным гражданином. На путь исправления способны встать отнюдь не все, многие возвращаются снова в те же условия и вновь возвращаются к той жизни, которая отгорожена от мира высоким забором с колючей проволокой.
Мы регулярно проводим анализ, который показывает, что возвращаются назад около 70% лиц, которые ранее отбывали наказание в исправительных учреждениях. К примеру, уже в этом, 2022 году, к нам прибыло порядка 10 человек, но уже с другими историями и с новыми сроками наказания.
Пост видеоконтроля
- Каков возрастной состав осужденных?
- Отбывающие наказание - это люди разного возраста, есть совсем молодые, есть и пенсионеры. Могу примерно обрисовать возрастную картину нашего учреждения: в возрасте до 25 лет, совсем молодых людей, примерно 10 человек, а старше 60-ти - 15. Самый «младший» - это осужденный 1999 года рождения, он уроженец Оренбургской области, статья у него 158 Уголовного кодекса РФ (кража).
Возраст «самого старшего», жителя Витебской области Республики Беларусь, - 74 года, а преступление он совершил одно из самых «тяжких», против личности, это 105-ая статья (убийство).
Что касается сроков наказания: у нас 2 человека со сроком 20 до 25 лет, 31 человек со сроками от 15 до 20 лет, у остальных, соответственно, сроки меньше.
Вход в медицинскую часть
- В фильмах часто показывают места лишения как тесные бараки с трехъярусными лежаками, в которых содержатся осужденные в одинаковых полосатых робах. В каких условиях на самом деле сегодня содержатся ваши «подопечные»?
- При поступлении в наше исправительное учреждение все осужденные распределяются на обычные условия отбывания наказания, отдельно у нас имеется и отряд для лиц с ограничениями по здоровью. В него же отправляются и пенсионеры.
К слову, мы шагаем в ногу со временем и создаем надлежащие условия для таких лиц. Например, на лестничных маршах установлены пандусы для тех, кто передвигается на инвалидной коляске, также во всех помещениях оборудованы просторные санузлы со специальными поручнями и держателями. Такого не было еще несколько лет назад. Замечу, что трехъярусных кроватей больше нет, есть только одноярусные и двухъярусные. Например, в отряде облегченных условий отбывания наказания, в который мы переводим лиц, исключительно положительно характеризующихся, и обязательно - трудоустроенных, стоят одноярусные кровати.
Отряд облегченных условий пребывания
Попасть в этот отряд могут абсолютно все. Главное условие - не нарушать установленный режим и трудиться. Тех, кто не хочет работать, выплачивать иски потерпевшим, злостно нарушает режим, мы имеем полное право перевести в отряд строгих условий.
Все осужденные в нашем учреждении обеспечены трехразовым порционным питанием. В рационе каждого есть мясо, курица, рыба, овощи. Работает стол заказов.
Столовая
Осужденные за плату могут пользоваться услугами дополнительного питания, приобрести что-то в магазине при колонии. У нас есть и своя пекарня, продукция которой реализуется в том числе в местные магазины и доступна для жителей поселка. С наступлением весны сажаем овощи в теплицы, выращиваем свой урожай.
Варочный цех
- Как обстоят дела с трудоустройством осужденных и погашением исковых обязательств перед теми, кому они причинили вред?
- Трудоустройство осужденных - это, конечно, одна из самых насущных проблем. Вот был в советское время госзаказ - тогда и трудились все без исключения. Сейчас все намного сложнее. Сегодня же система несколько иная. В каждом исправительном учреждении существует Центр трудовой адаптации осужденных, в котором они должны проходить адаптацию к последующей жизни на свободе.
Производство деревянных колышков
Продукция цеха переработки
Что касается нашей колонии, то у нас осужденный может быть привлечен к выполнению работ по благоустройству прилегающей территории в соответствии со ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, это без оплаты. Есть возможность работать и на основном производстве, при этом получая заработную плату. Трудоустроено у нас порядка 85% сидельцев. За 2021 год осужденными в добровольном порядке было возмещено почти 200 тысяч рублей морального вреда по исполнительным листам. Есть и такие осужденные, которым гасить иски помогают их родные. За прошлый год такими лицами было погашено почти 6 с половиной млн. рублей.
При отборе кандидатов на трудоустройство в приоритете наличие у них образования, специальности и обязательно - исковых обязательств: совершил преступление – должен выплатить ущерб.
Для осужденных любая работа - это и зарплата, и времяпровождение. Идет зачисление стажа, все пенсионные отчисления. Замечу, заработанные деньги на руки не выдают, они находятся на специальном счету осужденного и списываются путем безналичного расчета. Парадокс в том, что если осужденный не работает, его кормят и обеспечивают одеждой за счет государства. С работающего за это всё вычитается с зарплаты, с осужденных-пенсионеров – с пенсии.
Участок по производству кабелей для компьютеров
В нашем учреждении имеется несколько видов производств, куда мы трудоустраиваем осужденных. Это деревообработка (распиловка круглого леса), швейное производство, металлообработка (изготовление высоковольтного оборудования).
- С работой всё понятно. А чем занимаются осужденные в свободное от работы время?
- Мы стараемся максимально разнообразить их досуг. Ведь у человека, который ничего не делает, возникают дурные мысли, а чтобы такого не случилось, мы делаем всё возможное. Для этого существует специальная служба -воспитательная. Ее сотрудники разрабатывают план, по которому в дальнейшем и проводят все досуговые мероприятия.
Имеется у нас разнообразная кружковая работа - это 9 видов самодеятельности. Кто-то посещает спортивный или православный кружок, кто-то играет в настольные игры, некоторые с удовольствием занимаются художественной и театральной самодеятельностью, другие играют в интеллектуальные игры типа «Что? Где? Когда?», отдельным осужденным интересен литературный кружок, поскольку в колонии имеется достаточно обширная библиотека. Многие не прочь проявить свои способности при занятиях декоративно-прикладным творчеством, а самые творческие с удовольствием оттачивают навыки в области изобразительного искусства.
Также у нас есть церковь, регулярно проводятся службы, по воскресеньям и церковным праздникам приезжает местный батюшка. Редко, но бывает, даже венчаются, к осужденным приезжают их вторые половинки. Сейчас, когда в стране пандемия, это стало немного реже, но тем не менее стараемся по возможности проводить основные церковные обряды.
Церковь на территории ИК
Один из видов времяпровождения досуга - это профилакторий. Он создан исключительно для трудоустроенных осужденных. В нем есть все условия, похожие на домашние: своя кухня, комната для отдыха, большой телевизор, комната работы психолога. В профилактории осужденные могут провести свой отпуск без выезда за пределы учреждения продолжительностью до 14 дней.
Помещения профилактория
- Почти 400 человек на одной закрытой территории - очевидно, что существует и проблема заболеваемости, особенно сейчас, когда в разгаре пандемия. Как вообще обстоят дела с медицинской помощью в колонии?
- Что касается пандемии, отвечу сразу: фактов заражения содержащихся в колонии лиц новой коронавирусной инфекцией зафиксировано не было. Так же, как и на свободе, наши осужденные вакцинируются, многие уже и ревакцинацию прошли. А обычные ОРВИ – это, как и везде: конечно, болеют.
Для оказания медицинской помощи есть у нас своя медчасть. В ней добросовестно несут службу 13 медицинских работников. В штате есть такие специалисты, как хирург, невролог, врач-узист, врач-рентгенолог, нарколог, стоматолог. Есть 3 фельдшера и 3 медсестры, лаборант-рентгенолог и младшая медсестра стоматологического кабинета. Прием пациентов происходит по графику.
Стоматологический кабинет
Достижением считаю недавнее приобретение нового аппарата УЗИ и нового рентген-аппарата, который позволяет выявить заболевание туберкулезом на самых ранних стадиях. Могу с гордостью сказать, что за последние 2 года у наших «подопечных» не было зафиксировано ни одного случая туберкулёза.
Аппараты УЗИ и ЭКГ
Флюорографический комплекс
- Знаю, что осужденные могут и образование получить в стенах исправительного учреждения. Так ли это?
- Да, это так. Во-первых, если осужденный, которому нет 30-ти лет, не имеет основного общего образования, то его получение становится для него обязательным. Может показаться странным, но его, действительно, многие не имеют. Поэтому у нас есть образовательная школа. На сегодняшний день среднее образование получают 27 осужденных. Весь педагогический состав – это учителя нашей поселковой школы.
Занятие в профессиональном училище
Также стоит отметить, что в реалиях современного времени любой желающий, несмотря на ограниченное пространство, может получить и высшее образование. У нас есть соглашение с Университетом «Синергия» о том, что дистанционно можно стать обладателем диплома о высшем образовании по нескольким специальностям, в числе которых наибольшей популярностью пользуется юриспруденция.
Но самое главное: колония старается дать людям умение что–то делать своими руками. Тех, кто не имеет профессии, обучаем. В колонии функционирует профессиональное училище, выпускающее специалистов по разным направлениям: швея, машинист-кочегар, станочник, рамщик, подсобный рабочий, сварщик. Обучаем группы от двух до десяти месяцев в зависимости от направления. То есть на свободу осужденный может выйти уже специалистом с востребованной в обществе профессией. А это немаловажно.
Профессиональный долг
- Есть ли нуждаемость в новых специалистах?
- Этот вопрос, пожалуй, один из наиболее острых для нас. Есть некомплект, есть потребность в новых специалистах. На сегодняшний день мы ждем на службу 25 сотрудников, из них 7 – старшего начальствующего состава и 18 – младшего.
Регион наш – особенный в плане географического расположения – расположен на границе трех государств. Себежский район граничит с Белоруссией и Латвией, а значит, имеется вполне логичная конкуренция в виде таможенных органов, регионального Пограничного управления ФСБ.
В нашей работе есть несомненные плюсы. Это социальные гарантии. Самое большое преимущество, несомненно, - работа год за полтора, то есть год службы засчитывается за полтора года, и, соответственно, право на получение пенсии появляется через 12 с половиной лет.
Также из весомых плюсов считаю возможность получения на бесплатной основе высшего образования в образовательных организациях ФСИН России, бесплатное медицинское обслуживание, право на санаторно-курортное лечение с компенсируемым проездом к месту лечения. Любой сотрудник, не обеспеченный нормами жилья, имеет право собрать необходимый пакет документов для получения единой социальной выплаты на его приобретение или строительство, а также на улучшение имеющихся жилищных условий. И, что немаловажно, право первоочередного приема детей сотрудников УИС в детские сады.
- Какие проблемы, с вашей точки зрения, на сегодня являются самыми острыми в организации работы российских колоний?
- Скажу конкретно про наш регион. Зарплата младшего инспектора, который только что устроился на службу в исправительную колонию, составляет чуть больше 25 тысяч рублей. Учитывая сложность службы, особенности контингента, с которым приходится работать, это совсем немного.
Также существуют и трудности с ведомственным фондом жилья. Точнее, с его отсутствием. Прибывают на службу молодые люди по распределению, окончив ведомственное учебное заведение, а жить негде. Приходится снимать квартиру. Зарплата небольшая, а у сотрудника уже может быть семья, ребенок. Конечно, тяжело.
- Но несмотря на все сложности, коллектив продолжает свою работу. В эти юбилейные дни что бы вы хотели пожелать ветеранам службы и личному составу, несущему службу сегодня?
- Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам, сотрудникам колонии, работающим на разных направлениях оперативно-служебной деятельности, всем тем, кто посвятил и посвящает сегодня свою жизнь работе в уголовно-исполнительной системе. Спасибо вам за ваш добросовестный труд! Желаю вам и вашим близким успехов и процветания, здоровья и благополучия. Хочу пожелать коллективу ежедневного неугасаемого энтузиазма, желания каждое утро вставать и идти на работу и, конечно же, оставаться таким сплоченным и профессиональным коллективом, который есть сейчас. А нашему учреждению хочется пожелать процветания, ведь от этого зависит благополучие всего поселка.
Для справки: Василий Алексеевич Иванов возглавляет исправительную колонию № 3 с 14 июня 2017 года, до этого проходил службу в этом же подразделении на различных должностях оперативно-режимных служб.
Беседовала Светлана Жалнина