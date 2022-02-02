Общество

Начальник Идрицкой колонии строгого режима: Наша задача - вернуть человека к нормальной жизни

Исправительная колония строгого режима №3 УФСИН России по Псковской области появилась в поселке Идрица Себежского района ровно 60 лет назад: в наши дни здесь отбывают наказание осужденные, преступившие черту закона не единожды.

Как устроен быт и досуг в колонии, как решается вопрос с трудоустройством и медицинским обслуживанием осужденных, актуальна ли кадровая проблема в ИК – об этом и многом другом мы поговорили с начальником исправительного учреждения полковником внутренней службы Василием Ивановым.

Василий Иванов

Преступление и наказание

- Василий Алексеевич, какова максимальная наполняемость учреждения и сколько на сегодня осужденных отбывает срок в ИК-3? Какова география их мест проживания?

- Лимит учреждения - 1298 осужденных, из них 1205 - строгий режим и 87 человек - участок колонии-поселения. На сегодняшний день у нас отбывают наказание 380 человек, из них на участке колонии-поселения - 54 осужденных. Основная масса - жители нашего региона, это примерно 70%, остальные 30 - из других регионов России. В основном - москвичи, единичные случаи - из дальних областей. Также отбывают наказание 22 иностранных гражданина - выходцы из стран СНГ, есть парочка без гражданства.

Что касается уголовно-правового состава, то чуть больше половины отбывают наказание за совершение особо тяжких преступлений, это 57% от общего числа, 30 % - за совершение тяжких преступлений. Также приведу еще одну цифру из статистики. Лица в нашем учреждении абсолютно все судимые не в первый раз, из них во второй раз отбывают срок больше половины (53 %), а в третий и больше раз - почти 47 %.

По сути дела, у нас находятся осужденные с опасным и особо опасным рецидивом преступления. И наша основная задача - воспитать в них правопослушное поведение, не допустить рецидива преступления, попытаться вернуть человека, преступившего закон, в нормальное жизненное русло.

Участок колонии-поселения

- Есть ли такие осужденные, которые возвращаются в колонию снова и снова - как в известной поговорке «Для кого тюрьма, для кого мать родная»?

- Нет смысла лукавить, что после освобождения из стен исправительного учреждения, не каждый осужденный становится законопослушным гражданином. На путь исправления способны встать отнюдь не все, многие возвращаются снова в те же условия и вновь возвращаются к той жизни, которая отгорожена от мира высоким забором с колючей проволокой.

Знаете, конечный результат ведь зависит не только от нас. Он зависит в большей степени от социума, куда попадает вчерашний осужденный. И, как показывает практика, значительная часть наших «подопечных» пошли на повторное совершение преступления умышленно, осознанно.

Мы регулярно проводим анализ, который показывает, что возвращаются назад около 70% лиц, которые ранее отбывали наказание в исправительных учреждениях. К примеру, уже в этом, 2022 году, к нам прибыло порядка 10 человек, но уже с другими историями и с новыми сроками наказания.

Пост видеоконтроля

- Каков возрастной состав осужденных?

- Отбывающие наказание - это люди разного возраста, есть совсем молодые, есть и пенсионеры. Могу примерно обрисовать возрастную картину нашего учреждения: в возрасте до 25 лет, совсем молодых людей, примерно 10 человек, а старше 60-ти - 15. Самый «младший» - это осужденный 1999 года рождения, он уроженец Оренбургской области, статья у него 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Возраст «самого старшего», жителя Витебской области Республики Беларусь, - 74 года, а преступление он совершил одно из самых «тяжких», против личности, это 105-ая статья (убийство).

Что касается сроков наказания: у нас 2 человека со сроком 20 до 25 лет, 31 человек со сроками от 15 до 20 лет, у остальных, соответственно, сроки меньше.

Вход в медицинскую часть

В быту и на работе

- В фильмах часто показывают места лишения как тесные бараки с трехъярусными лежаками, в которых содержатся осужденные в одинаковых полосатых робах. В каких условиях на самом деле сегодня содержатся ваши «подопечные»?

- При поступлении в наше исправительное учреждение все осужденные распределяются на обычные условия отбывания наказания, отдельно у нас имеется и отряд для лиц с ограничениями по здоровью. В него же отправляются и пенсионеры.

К слову, мы шагаем в ногу со временем и создаем надлежащие условия для таких лиц. Например, на лестничных маршах установлены пандусы для тех, кто передвигается на инвалидной коляске, также во всех помещениях оборудованы просторные санузлы со специальными поручнями и держателями. Такого не было еще несколько лет назад. Замечу, что трехъярусных кроватей больше нет, есть только одноярусные и двухъярусные. Например, в отряде облегченных условий отбывания наказания, в который мы переводим лиц, исключительно положительно характеризующихся, и обязательно - трудоустроенных, стоят одноярусные кровати.

Отряд облегченных условий пребывания

Попасть в этот отряд могут абсолютно все. Главное условие - не нарушать установленный режим и трудиться. Тех, кто не хочет работать, выплачивать иски потерпевшим, злостно нарушает режим, мы имеем полное право перевести в отряд строгих условий.

Все осужденные в нашем учреждении обеспечены трехразовым порционным питанием. В рационе каждого есть мясо, курица, рыба, овощи. Работает стол заказов.

Столовая

Осужденные за плату могут пользоваться услугами дополнительного питания, приобрести что-то в магазине при колонии. У нас есть и своя пекарня, продукция которой реализуется в том числе в местные магазины и доступна для жителей поселка. С наступлением весны сажаем овощи в теплицы, выращиваем свой урожай.

Варочный цех

- Как обстоят дела с трудоустройством осужденных и погашением исковых обязательств перед теми, кому они причинили вред?

- Трудоустройство осужденных - это, конечно, одна из самых насущных проблем. Вот был в советское время госзаказ - тогда и трудились все без исключения. Сейчас все намного сложнее. Сегодня же система несколько иная. В каждом исправительном учреждении существует Центр трудовой адаптации осужденных, в котором они должны проходить адаптацию к последующей жизни на свободе.

Производство деревянных колышков

Продукция цеха переработки

Что касается нашей колонии, то у нас осужденный может быть привлечен к выполнению работ по благоустройству прилегающей территории в соответствии со ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, это без оплаты. Есть возможность работать и на основном производстве, при этом получая заработную плату. Трудоустроено у нас порядка 85% сидельцев. За 2021 год осужденными в добровольном порядке было возмещено почти 200 тысяч рублей морального вреда по исполнительным листам. Есть и такие осужденные, которым гасить иски помогают их родные. За прошлый год такими лицами было погашено почти 6 с половиной млн. рублей.

При отборе кандидатов на трудоустройство в приоритете наличие у них образования, специальности и обязательно - исковых обязательств: совершил преступление – должен выплатить ущерб.

Для осужденных любая работа - это и зарплата, и времяпровождение. Идет зачисление стажа, все пенсионные отчисления. Замечу, заработанные деньги на руки не выдают, они находятся на специальном счету осужденного и списываются путем безналичного расчета. Парадокс в том, что если осужденный не работает, его кормят и обеспечивают одеждой за счет государства. С работающего за это всё вычитается с зарплаты, с осужденных-пенсионеров – с пенсии.

Участок по производству кабелей для компьютеров

В нашем учреждении имеется несколько видов производств, куда мы трудоустраиваем осужденных. Это деревообработка (распиловка круглого леса), швейное производство, металлообработка (изготовление высоковольтного оборудования).

Здоровая атмосфера

- С работой всё понятно. А чем занимаются осужденные в свободное от работы время?

- Мы стараемся максимально разнообразить их досуг. Ведь у человека, который ничего не делает, возникают дурные мысли, а чтобы такого не случилось, мы делаем всё возможное. Для этого существует специальная служба -воспитательная. Ее сотрудники разрабатывают план, по которому в дальнейшем и проводят все досуговые мероприятия.

Имеется у нас разнообразная кружковая работа - это 9 видов самодеятельности. Кто-то посещает спортивный или православный кружок, кто-то играет в настольные игры, некоторые с удовольствием занимаются художественной и театральной самодеятельностью, другие играют в интеллектуальные игры типа «Что? Где? Когда?», отдельным осужденным интересен литературный кружок, поскольку в колонии имеется достаточно обширная библиотека. Многие не прочь проявить свои способности при занятиях декоративно-прикладным творчеством, а самые творческие с удовольствием оттачивают навыки в области изобразительного искусства.

Также у нас есть церковь, регулярно проводятся службы, по воскресеньям и церковным праздникам приезжает местный батюшка. Редко, но бывает, даже венчаются, к осужденным приезжают их вторые половинки. Сейчас, когда в стране пандемия, это стало немного реже, но тем не менее стараемся по возможности проводить основные церковные обряды.

Церковь на территории ИК

Один из видов времяпровождения досуга - это профилакторий. Он создан исключительно для трудоустроенных осужденных. В нем есть все условия, похожие на домашние: своя кухня, комната для отдыха, большой телевизор, комната работы психолога. В профилактории осужденные могут провести свой отпуск без выезда за пределы учреждения продолжительностью до 14 дней.

Помещения профилактория

- Почти 400 человек на одной закрытой территории - очевидно, что существует и проблема заболеваемости, особенно сейчас, когда в разгаре пандемия. Как вообще обстоят дела с медицинской помощью в колонии?

- Что касается пандемии, отвечу сразу: фактов заражения содержащихся в колонии лиц новой коронавирусной инфекцией зафиксировано не было. Так же, как и на свободе, наши осужденные вакцинируются, многие уже и ревакцинацию прошли. А обычные ОРВИ – это, как и везде: конечно, болеют.

Для оказания медицинской помощи есть у нас своя медчасть. В ней добросовестно несут службу 13 медицинских работников. В штате есть такие специалисты, как хирург, невролог, врач-узист, врач-рентгенолог, нарколог, стоматолог. Есть 3 фельдшера и 3 медсестры, лаборант-рентгенолог и младшая медсестра стоматологического кабинета. Прием пациентов происходит по графику.

Стоматологический кабинет

Достижением считаю недавнее приобретение нового аппарата УЗИ и нового рентген-аппарата, который позволяет выявить заболевание туберкулезом на самых ранних стадиях. Могу с гордостью сказать, что за последние 2 года у наших «подопечных» не было зафиксировано ни одного случая туберкулёза.

Аппараты УЗИ и ЭКГ

Флюорографический комплекс

- Знаю, что осужденные могут и образование получить в стенах исправительного учреждения. Так ли это?

- Да, это так. Во-первых, если осужденный, которому нет 30-ти лет, не имеет основного общего образования, то его получение становится для него обязательным. Может показаться странным, но его, действительно, многие не имеют. Поэтому у нас есть образовательная школа. На сегодняшний день среднее образование получают 27 осужденных. Весь педагогический состав – это учителя нашей поселковой школы.

Занятие в профессиональном училище

Также стоит отметить, что в реалиях современного времени любой желающий, несмотря на ограниченное пространство, может получить и высшее образование. У нас есть соглашение с Университетом «Синергия» о том, что дистанционно можно стать обладателем диплома о высшем образовании по нескольким специальностям, в числе которых наибольшей популярностью пользуется юриспруденция.

Но самое главное: колония старается дать людям умение что–то делать своими руками. Тех, кто не имеет профессии, обучаем. В колонии функционирует профессиональное училище, выпускающее специалистов по разным направлениям: швея, машинист-кочегар, станочник, рамщик, подсобный рабочий, сварщик. Обучаем группы от двух до десяти месяцев в зависимости от направления. То есть на свободу осужденный может выйти уже специалистом с востребованной в обществе профессией. А это немаловажно.

Профессиональный долг

- Есть ли нуждаемость в новых специалистах?

- Этот вопрос, пожалуй, один из наиболее острых для нас. Есть некомплект, есть потребность в новых специалистах. На сегодняшний день мы ждем на службу 25 сотрудников, из них 7 – старшего начальствующего состава и 18 – младшего.

Регион наш – особенный в плане географического расположения – расположен на границе трех государств. Себежский район граничит с Белоруссией и Латвией, а значит, имеется вполне логичная конкуренция в виде таможенных органов, регионального Пограничного управления ФСБ.

В нашей работе есть несомненные плюсы. Это социальные гарантии. Самое большое преимущество, несомненно, - работа год за полтора, то есть год службы засчитывается за полтора года, и, соответственно, право на получение пенсии появляется через 12 с половиной лет.

Представьте, к примеру: устраивается молодой двадцатитрехлетний человек в колонию работать, даже неважно, на какую должность. Он отрабатывает 12 с половиной лет, ему 35, а у него уже есть пенсия. Плюс? Конечно, плюс! К слову сказать, 50% времени учебы в средних и высших учебных заведениях засчитывается в стаж при назначении пенсии.

Также из весомых плюсов считаю возможность получения на бесплатной основе высшего образования в образовательных организациях ФСИН России, бесплатное медицинское обслуживание, право на санаторно-курортное лечение с компенсируемым проездом к месту лечения. Любой сотрудник, не обеспеченный нормами жилья, имеет право собрать необходимый пакет документов для получения единой социальной выплаты на его приобретение или строительство, а также на улучшение имеющихся жилищных условий. И, что немаловажно, право первоочередного приема детей сотрудников УИС в детские сады.

- Какие проблемы, с вашей точки зрения, на сегодня являются самыми острыми в организации работы российских колоний?

- Скажу конкретно про наш регион. Зарплата младшего инспектора, который только что устроился на службу в исправительную колонию, составляет чуть больше 25 тысяч рублей. Учитывая сложность службы, особенности контингента, с которым приходится работать, это совсем немного.

Также существуют и трудности с ведомственным фондом жилья. Точнее, с его отсутствием. Прибывают на службу молодые люди по распределению, окончив ведомственное учебное заведение, а жить негде. Приходится снимать квартиру. Зарплата небольшая, а у сотрудника уже может быть семья, ребенок. Конечно, тяжело.

- Но несмотря на все сложности, коллектив продолжает свою работу. В эти юбилейные дни что бы вы хотели пожелать ветеранам службы и личному составу, несущему службу сегодня?

- Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам, сотрудникам колонии, работающим на разных направлениях оперативно-служебной деятельности, всем тем, кто посвятил и посвящает сегодня свою жизнь работе в уголовно-исполнительной системе. Спасибо вам за ваш добросовестный труд! Желаю вам и вашим близким успехов и процветания, здоровья и благополучия. Хочу пожелать коллективу ежедневного неугасаемого энтузиазма, желания каждое утро вставать и идти на работу и, конечно же, оставаться таким сплоченным и профессиональным коллективом, который есть сейчас. А нашему учреждению хочется пожелать процветания, ведь от этого зависит благополучие всего поселка.

Для справки: Василий Алексеевич Иванов возглавляет исправительную колонию № 3 с 14 июня 2017 года, до этого проходил службу в этом же подразделении на различных должностях оперативно-режимных служб.

Беседовала Светлана Жалнина