Общество

Цех японской кухни «Ямасаки» от ресторана NataInn запускает доставку

Цех японской кухни «Ямасаки» от ресторана NataInn запускает доставку в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: «Цех Ямасаки»

«Отличная новость для жителей и гостей Пскова! Теперь, посиделки с друзьями, семейные ужины, обеденный перерыв станут намного вкуснее! Заказывайте любимые роллы и суши, они будут доставлены к назначенному времени!» - отметили в пресс-службе.

Минимальная сумма заказа для доставки составляет 700 рублей. Служба доставки «Цех Ямасаки» работает с 12.00 до 23.00.

Оформить заказ можно на сайте компании здесь или по номеру телефона: 8 921 5010033, а также через сервисы доставки еды Chibbis и Delivery Club

«По случаю открытия доставки, "Цех Ямасаки" запускает "бомбическую" акцию - набор роллов "Игра в креветку" по шок-цене - 555 рублей», - рассказали в компании.