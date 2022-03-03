Общество

Магазин Sela откроется в торгово-досуговом центре Fjord Plaza

Единственный в Пскове магазин Sela откроется в псковском торгово-досуговом центре Fjord Plaza 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТДЦ.

Фотографии здесь и далее предоставлены торгово-досуговым центром Fjord Plaza

«Лайфстайл бренд одежды для мам и любимых детей. Миссия новой Sela — поддержать каждую маму в том, что она — самая лучшая для своего ребенка, создать mom-friendly комьюнити и помочь сформировать гардероб для себя и детей из классных и актуальных вещей», - говорится в сообщении.

Бренд Sela создан мамами для мам. «Sela стремится удовлетворить все потребности в детском гардеробе. Для создания коллекций выбираются натуральные ткани и предлагаются актуальные вещи по доступным ценам», - продолжили в ТДЦ.

«Ждем вас в магазине Sela moms&monsters на первом этаже Fjord Plaza», - добавили в торговом центре.