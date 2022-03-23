Общество

Опасное сливочное масло обнаружили в псковской психбольнице

Сотрудники управления Россельхознадзора проверили качество сливочного масла в Псковской областной клинической психиатрической больнице №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Молочную продукцию произвело предприятие в Тверской области. Пробы масла отобрали по запросу медицинского учреждения, чтобы проверить качество и безопасность продукции, поставляемой по государственному контракту.

Результаты исследований показали, что продукт не соответствует требованиям «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям: бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, жирно-кислотный состав, массовая доля жира.

Так, ведомство направило информацию о выявленном нарушении в управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для рассмотрения и принятия мер.