Общество

Страховщики за год выплатили нетрудоспособным матерям в Псковской области 2,4 млрд рублей

Псковское региональное отделение Фонда социального страхования в 2021 году выплатило жителям Псковской области 2,4 миллиарда рублей по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

«Расходы Псковского регионального отделения на выплату пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2021 году составили 2,4 миллиарда рублей. Традиционно основная их часть - выплаты работающим гражданам пособий по временной нетрудоспособности. На эти цели в 2021 году направлено 1,7 миллиарда рублей, оплачено порядка 2,2 миллиона дней временной нетрудоспособности (в 2020 году – 1,9 миллиона дней)», - говорится в сообщении.

По сравнению с 2020 годом расходы увеличились почти на 300 миллионов рублей, что обусловлено ростом среднедневного размера пособия на 5,3% и числа оплаченных дней на 13,3%, пояснили в отделении.

Что касается страхового обеспечения в связи с материнством, то в 2021 году на выплату пособия по беременности и родам израсходовано 252 миллиона рублей, на выплату 2 631 пособия при рождении ребенка - более 49 миллионов, на выплату 39 336 пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет - 357 миллионов рублей.

За счет средств обязательного социального страхования назначено и выплачено 1760 единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. На эти цели направили более миллиона рублей. В отделении отметили, что федеральным законодательством полномочиями назначения и выплаты данного пособия с 1 июля 2021 года наделен Пенсионной Фонд РФ.

«Все выплаты с момента получения сведений от работодателей региональным отделением произведены своевременно и в максимально короткие сроки. Напомним, что все расходы на обеспечение обязательного социального страхования работающих граждан в 2021 году осуществлялись напрямую территориальным отделением фонда, минуя работодателя», - заметили в отделении.

Кроме того, в целях оказания государственной социальной поддержки и в рамках действующих постановлений правительства №1762, №1859 и указа президента РФ №313 Псковское региональное отделение ФСС в 2021 году продолжало осуществлять специальные социальные выплаты и дополнительные страховые гарантии медицинским и социальным работникам.