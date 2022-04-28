Общество

Больше, чем друг: картинки с выставки собак

Обаятельной рассудительной Саре недавно исполнился год. Она - настоящий островок спокойствия в окружающей суете и шуме. Шарпеи в принципе такие - добрые, независимые и уверенные в себе. Это другие собаки могут позволить себе волноваться, а Сара просто ждет своей очереди.

Выставка в Писковичах, хоть и первая в ее жизни, - не повод для опасений: рядом с ней - хозяйка Татьяна. Любовь к собакам у псковички - с детства. Ей было девять лет, когда, отстояв в очереди два месяца, папа за 200 рублей (крупная сумма по тем временам!) купил ей эрдельтерьера - совсем как Рэсси в «Электронике». С тех пор без собак своей жизни Татьяна не представляет: в семье живет не только шар-пей, но и ши-тцу, шпиц, кавказская овчарка - всего 10 собак.

У каждого, кто пришел на выставку, организованную Псковским клубом собаководства «РЕАЛ» 23 апреля, есть своя история. Цели тоже у всех разные: одному нужна экспертная оценка, другому - признание сообщества, третьему - опыт. Но для всех участников - а их здесь собралось около двухсот - важно одно: любовь к своим питомцам. Большие и маленькие, колли и таксы, гладкошерстные и лохматые, спортивные и охотничьи, зенненхунды и левретки - все они, по мнению хозяев, лучшие.

Юбилейная встреча

Однако выставка есть выставка - на ней действуют свои законы. Есть определенная очередность выступления, регламенты и важные моменты: участники обязательно должны предстать во всей красе, показать экстерьер, сделать стойку, пробежаться по кругу - в общем сделать все для того, чтобы победить.

Красавцу Михею это знакомо: большущему кавказцу 15 месяцев, и в выставках он уже участвовал, показав лучшие результаты. «Собаки этой породы - надежная охрана, они очень жизнеспособные, не требуют особого ухода и кормления, сильные, мощные, - объясняет хозяйка Анна свой выбор. - Михей очень неприхотлив. Даже если мы останемся в глухом лесу без кормов, он выживет. Еще и нам поможет!» В семье давно мечтали о животном, но смогли завести собаку, только переехав из Петербурга в Псковскую область: купили большой участок и занялись разведением кавказских овчарок.

Приехали на выставку и представители других любимых многими пород - длинношерстный колли, немецкая овчарка, боксер, корги, доберман, йоркширский терьер, такса, шпиц. Были и редкие собаки: леонбергер, преса канарио, акита, шишон хаванес, уиппет.

«В этом году клуб "РЕАЛ" отмечает 10-летний юбилей, - рассказывает руководитель клуба «РЕАЛ» Надежда Межевкова. - Выставка посвящена памяти Светланы Жарковой, которая на протяжении этих лет возглавляла клуб, но недавно ушла из жизни. Ее ученицы - я и Елена Пронина - пошли по ее стопам, не бросили клуб, стали им заниматься. Это наша первая выставка без Светланы Владимировны, первые самостоятельные шаги».

По словам Надежды, география выставки в этот раз была довольно широкой: в ней приняли участие не только псковичи, но и жители Ленинградской области, Великого Новгорода, Эстонии, Белоруссии. Например, годовалая сиба-ину Мико приехала вместе со своей хозяйкой из Санкт-Петербурга. Несмотря на ночной переезд, она очень активна: артистично проходит по рингу, встает в стойку. «Красавица!» - не может сдержать восхищения одна из зрительниц.

Из культурной столицы на псковскую выставку пожаловала и малая итальянская борзая, левретка Мэгги. «Собака послушная, спокойная, неприхотливая», - хвалит ее Анастасия. Настя - хендлер: это человек, обучающий, подготавливающий и показывающий собак на выставках. Сначала это было хобби, а после участия в конкурсах юного хендлера, мастер-классов и курсов увлечение стало профессией. После Пскова Мэгги и Настя отправятся в Белоруссию, на следующую выставку.

Псковская харизма

«Подготовка собаки к выставке - серьезная работа, - делится владелица цвергшнауцера, восьмимесячной Евы. - Для каждой породы есть свои требования по грумингу. Жесткошерстные собаки триммингуются, на животе при стрижке оставляется юбочка. Перед выставкой их моют специальными шампунями, используются спреи для объема шерсти». Чтобы собаки меньше волновались, оказавшись в неизвестной обстановке, сызмала их социализируют: водят в хендлинг-зал, выгуливают, тренируют.

Важно быть и в хорошей физической форме. «У нее должна быть талия, - смеется хозяйка корги-пемброк Аси. - Пока еще она у нее есть, но Ася очень любит покушать, корги вообще - пожиратели всего и вся. Так что, я кормлю ее утром и вечером, по граммам взвешиваю на весах, чтобы она не переела». Владелица не может нарадоваться на корги: говорит, что Ася умная, веселая и добродушная, схватывает все буквально на лету. Но фотографироваться не настроена. «Ася! Асенька!.. На ногах с восьми утра, ждем второго ринга», - объясняет хозяйка. Ох, уж эта тяжелая жизнь модели!

«У Эстер не идеальный хвост, должен быть серпом, а у нас - колечком, - хозяйка Вера не может наглядеться на свою «несовершенную» питомицу, которая обожает печеночные оладьи. - Еще судьи смотрят качество шерсти, соотношение корпуса и головы, форму ушей. А вообще очень важно, чтобы в собаке была гармония и харизма. Идет одна, вроде все при ней, - но нет огонька в собаке, а другая так себя покажет, что все ахнут».

Конечно, услышав о загадочной харизме, мы не могли не спросить о том, что это такое, у судьи международной категории Лидии Соколовой. «Это сразу видно на ринге, - отвечает она. - Вы видите, что собаке нравится то, то происходит, она получает от этого удовольствие. Есть собаки, которые просто не любят выставки, ведут себя скованно».

Лидия Васильевна призналась, что в Пскове с харизмой все в порядке. «Это один из моих любимейших городов, - говорит он. - Во-первых, очень сильные собаки высокого уровня - это говорит о том, что ведется грамотное хорошее разведение. Во-вторых, здесь сильные руководители клубов, которые умеют организовать настоящий праздник для владельцев».

Наша марка

Праздник удался, но еще месяц назад казалось, что проведение выставки под угрозой. «В этом году возникла проблематичная ситуация, - объясняет Надежда Межевкова. - Поставки корма из-за рубежа прекратились. На российских производителей легла большая нагрузка, поэтому спонсорство выставок многие отложили на второй план, оставив в приоритете заказы питомников, заводчиков, снабжение магазинов».

Поиски в итоге привели клуб «РЕАЛ» в компанию ООО «Глобал Петфуд». Это отечественный производитель влажных полнорационных кормов для собак и кошек, который работает на российском рынке уже около пяти лет. Именно он и предоставил призы и подарки для собак - паштеты, паучи, консервы. «В связи с уходом большого количества иностранных компаний российские корма вышли вперед, - говорит руководитель «РЕАЛа». - При этом наш продукт ничуть не хуже зарубежного: в рецептуре кормов все сбалансировано так, чтобы собака была сыта и довольна. У "Глобал Петфуд" очень удобная линейка кормов, рассчитанная на собак крупных, мелких и средних пород».

По словам Надежды, раньше владельцы собак выбирали западных производителей, так как у них было больше специализированных кормов, например, гипоаллергенные или для первого прикорма. По этой причине отечественные компании сейчас перезапускают продуктовые линейки, чтобы удовлетворить спрос. «Глобал Петфуд» - не исключение: в скором времени компания выпустит на рынок сухие корма. Идет работа над кормами для щенков.

«Наш производитель прислушивается к рекомендациям и просьбам собаководов, - подчеркивает руководитель клуба. - Специально для выставки наш спонсор создал опросный листок, который поможет выявить потребность в определенном корме».

Судья Лидия Соколова также говорит о том, что многие владельцы собак переходят на отечественный продукт: импортные корма, по ее оценке, подорожали как минимум в 2,5 раза. Хозяин маленькой собачки, может, и не особо заметит разницу, а вот, если речь идет о крупных животных - конечно, рост стоимости очень ощутим.

Качество продукции ООО «Глобал Петфуд» достигается за счет использования передовых технологий, отличного сырья, собственных и эксклюзивных французских рецептур. Помимо вкусовых качеств и полезных свойств, корма компании обладают рядом других преимуществ. В их числе длительный срок хранения (до двух лет), многообразие вкусов, разнообразный ассортимент упаковок.

«Наши бренды направлены, в первую очередь, на федеральные сети, значит, это привычные вкусы – говядина, курица, – поясняет генеральный директор ООО «Глобал Петфуд» Арутюн Пакеджан. – Но в то же время мы следуем за тем, что только становится популярным в России: индейка, рыба, делаем и более эксклюзивный продукт: ягненок, кролик. Я понимаю, что мы создаем что-то хорошее и полезное для животных, делаем что-то новое. Я очень люблю животных, и в квартире, и за городом у меня всегда жили кошки и собаки, много раз приходилось кого-то брать, кормить, спасать, пристраивать».

Кстати, в Пскове продукция компании уже появилась на прилавках магазинов сети товаров для животных «Барбосик» (адреса - ЗДЕСЬ). Представители питомников и заводчики смогут приобрести корма «Глобал Петфуд», связавшись с клубом «РЕАЛ».

Судя по отзывам, выставка подарила настоящее удовольствие не только участникам, но и простым псковичам: многие пришли в субботу пообщаться с четвероногими друзьями. «А можно погладить?» - наверное, этот вопрос был одним из самых популярных. «Погладьте, конечно, - добродушно отвечает владелец двух цвергшнауцеров. - Это мама, а это ее сын. Маме два года будет 30 апреля, она вчера у кошки роды помогала принимать - котят вылизывала. Хорошая порода. Не бойтесь!»

Маленькая Нелли очень любит животных: кошка у нее уже есть, теперь, побывав на выставке, она мечтает о лабрадоре. Родители в растерянности: то ли расстраиваться, то ли договариваться с заводчиками о покупке. А шестилетняя Вика заглянула на выставку вместе с мамой после плавания в бассейне. Ей понравилась «беленькая пушистенькая собачка». Мы так и не смогли опознать, какая именно. Наверное, ши-тцу. Надеемся, на следующей выставке точно определимся!

Для справки

ООО «Глобал Петфуд» - это отечественный производитель влажных полнорационных кормов для собак и кошек, который работает на российском рынке уже около пяти лет.

В ассортименте компании - продукция эконом-, среднего, премиум- и суперпремиум класса для домашних животных всех возрастов. В числе брендов - «Лайда»™ (полнорационный влажный корм для собак), «Натура Ленд»™ (полнорационный функциональный влажный корм для кошек и собак всех возрастов), «Шердог»™ (полнорационный влажный корм для собак), «Шермурр Голд»™ (полнорационный функциональный влажный корм премиум-класса для кошек), «Гламурр»™ (полнорационный влажный корм суперпремиум класса для кошек).