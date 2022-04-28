Общество

Борис Елкин перечислил любимые рестораны в Пскове

Глава администрации Пскова Борис Елкин назвал свои любимые заведения в областном центре. Свое мнение он озвучил в программе «Чай втроем» на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

В первую очередь, сити-менеджер отметил ресто-бар «Моя История». «Там есть определенные наборы для определенного настроения, для определенной погоды, для определенных прогулок, это хорошее место. Что-то в "Покровском", в самом ресторане можно взять», - сказал Борис Елкин.

Также он добавил, что периодически посещает «Двор Подзноева», берет шашлык в «Пожарке» и приглашает приезжающих друзей в «Хельгу». «Это все места с разными блюдами и разной направленности, под любые компании», - заметил Борис Елкин.

Кроме того, сити-менеджер обратил внимание, что в Пскове растет уровень ресторанов и кухни в целом, и это связано с увеличением туристического потока. По словам Бориса Елкина, в дальнейшем количество таких заведений будет увеличиваться, а уровень обслуживания повышаться.