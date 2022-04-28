Общество

Лебедь и бобр позировали псковичам на майских праздниках

На майских праздниках псковичи выкладывали в социальных сетях фотографии диких животных. Так, экс-депутат Госдумы и руководитель движения «Убитые дороги» Александр Васильев на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал фото лебедя сделанное, предположительно, в Изборске.

Фото: Александр Васильев / «ВКонтакте»

А в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» житель областного центра разместил видео с бобром, грызущим ветку.

Видео: Кальмар Геннадьевич / группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Комментаторы разделились на два лагеря: одни разделяли восторг, другие советовали быть аккуратнее. Несколько человек даже вспомнили случай, когда бобр стал причиной смерти человека.

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