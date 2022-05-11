Общество

Семь беженцев из Украины и Донбасса трудоустроились на предприятие в Печорах

Семь беженцев из Украины и Донбасса, прибывшие в Псковскую область, трудоустроились на предприятие «Еврокерамика» в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по труду и занятости.

Фото здесь и далее: комитет по труду и занятости Псковской области

«Из пункта временного проживания в санатории "Голубые озера" на постоянное место жительство в город Печоры переехали 9 человек, которые прибыли с территорий ДНР, ЛНР и Украины. В этом городе планируют обустроиться и начать новую жизнь 7 взрослых и 2 ребенка. Взрослые будут работать на заводе "Еврокерамика" - работодатель предоставляет жилье для своих работников», - говорится в сообщении.

Новых сотрудников встретил директор предприятия. После обеда прибывшие начали обустройство своего жилья.

Ранее сообщалось, что в Пушкинских Горах прошла ярмарка вакансий для беженцев из ЛДНР и Украины.